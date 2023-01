KPN lanceert TV+ Box: Chromecast en televisie in één mediaspeler

KPN heeft een nieuwe televisiebox uitgebracht. Speciaal om mee te streamen, want hij draait op Android TV. Hoe verschilt deze box van een Chromecast en is het een goede optie? Dat lees je hier.

KPN TV+ Box draait op Android TV

KPN biedt sinds kort een nieuwe mediaspeler aan: de TV+ Box. Het apparaat draait op Android TV: Googles besturingssysteem dat we kennen van smart-tv’s. Met Android TV installeer je allerlei apps, maak je gebruik van de Google Assistent en cast je direct content vanaf je smartphone.

KPN biedt de TV+ Box aan met twee abonnementen: met televisiezenders of alleen streamen. Bij de eerste kijk je naast gestreamde content ook naar lineaire televisie. Daarvoor betaal je 12,50 euro per maand (exclusief internetabonnement). Laat je de lineaire televisiezenders achterwege, dan stream je je favoriete films en series voor 3,50 euro per maand (exclusief internetabonnement).

Chromecast met Google TV vs. KPN TV+ Box

De TV+ Box streamt in 4K en heeft een Google-besturingssysteem. Klinkt bekend toch? In grote lijnen komt KPN’s mediaspeler overeen met de Chromecast met Google TV. De een is niet per se beter dan de ander, maar er zijn wel verschillen.

Allereerst verschilt het besturingssysteem. Android TV en Google TV ogen en werken echter grotendeels hetzelfde. Zo zoek je door gedownloade apps, cast je content vanaf je smartphone en staat je de Google Assistent voor je klaar. Wil je weten wat de verschillen tussen de systemen zijn, check dan ons vergelijkingsartikel.

Fysiek is de Chromecast een stuk kleiner dan de TV+ Box. De Chromecast hangt ook in de hdmi-poort van je televisie, waar KPN’s mediaspeler een losse box is. Je hoeft deze overigens niet per se in het zicht te plaatsten, want de bluetooth-afstandsbediening werkt ook als de box in een kast staat. Bij KPN’s Box krijg je een traditionelere afstandsbediening dan bij de Chromecast.

Is de KPN TV+ Box een goede deal?

De Chromecast met Google TV haal je voor ongeveer zes tientjes in huis. Gebruik je geen 4K, dan koop je de hd-versie al voor dertig euro. De TV+ Box kost 3,50 euro per maand, mits je een internetabonnement bij KPN hebt. Na ruim acht maanden heb je de goedkoopste Chromecast voordeliger, en na vijftien maanden ook de 4K-versie.

Het grote voordeel van de KPN TV+ Box is natuurlijk de integratie met lineaire televisie. Dat ondersteunt de Chromecast niet. Zoals gezegd betaal je hier wel negen euro per maand extra voor, maar dan zijn al je zenders en streamingdiensten op één plek te vinden en met één afstandsbediening te besturen.

Wil je het voordeligst streamen op lange termijn? Schaf dan een Chromecast met Google TV aan. Wil je televisie kijken, streamen en heb je een internetabonnement bij KPN? Dan is de TV+ Box iets voor jou.

