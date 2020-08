Door het verlopen van een tijdelijke licentie krijgen we veel vragen in de trant van: krijgt mijn Huawei smartphone nog updates? Huawei belooft van wel, maar kan tegenover Android Planet nog geen details geven.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Krijgt mijn Huawei smartphone nog updates?

Huawei mag vanwege Amerikaanse handelssancties sinds mei 2019 niet meer samenwerken met Google. Om die reden komen recente Huawei-toestellen zonder Google-software (GMS) en moet Huawei meer moeite steken in het updatebeleid. Op oudere modellen als de P30 Pro is wel Google-software geïnstalleerd en kon de fabrikant ‘gewoon’ updates uitrollen via een tijdelijke licentie.

Die licentie verliep 13 augustus en is niet verlengd, zo meldde de Amerikaanse overheid. Voor Huawei wordt het daarom – op papier – moeilijker om oudere smartphones te blijven voorzien van (beveiligings)updates. Het bedrijf werkt ook aan een Android 11-update voor veel oudere (en nieuwere) smartphones.

Het verlopen van de handelslicentie heeft volgens Huawei ‘geen invloed op bestaande toestellen’. Die krijgen nog steeds ‘beveiliging- en software-updates zoals voorheen’, meldt het bedrijf op Twitter. De uitrol van de aanstaande Android 11-update gaat ook gewoon door, zegt een woordvoerder van Huawei tegen Androidworld.

Nog veel onduidelijk

Hoewel Huawei stelt dat het verlopen van de licentie niets verandert aan het updatebeleid van de betreffende smartphones, is het niet duidelijk wáárom er niets verandert. Android Planet heeft Huawei een aantal vragen gesteld en zal de antwoorden in een update in dit artikel verwerken.

De fabrikant geeft in ieder geval aan dat het nieuwe smartphones met Huawei Mobile Services (HMS) blijft uitbrengen. Deze toestellen komen vanwege de sancties zonder GMS en hebben standaard dus geen toegang tot Google-apps, de Play Store en meer Google-software. Vanwege de beperkingen raden we maar heel weinig mensen een Google-loze smartphone aan.

Lees het laatste nieuws over Huawei