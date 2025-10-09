Kritiek op Ring na nieuws gezichtsherkenning: dit speelt er

Verschillende camera’s, zoals die van Eufy en Google, kunnen al gezichten herkennen. Maar nu ook Ring gezichtsherkenning wil gaan toevoegen aan hun camera’s en deurbellen, komt het debat over privacy pas echt los.

Zo werkt gezichtsherkenning van Ring

Het klinkt heel goed: je videodeurbel of deurcamera herkent gezichten en kan dus onderscheid maken tussen je huisgenoten of de pakketbezorger. Hierdoor zou je minder onnodige meldingen moeten krijgen van voor jou bekende personen, zoals je partner die jullie huis binnenloopt met de boodschappen.

Ook Amazon zelf, het moederbedrijf van Ring, ziet weinig kwaad in de nieuwe functie, die ‘familiar faces’ genoemd is. Zo stelt Amazon dat gezichtsherkenning Ring-meldingen verrijkt. Dit omdat je door middel van het toekennen van tags aan personen, belangrijke momenten met deze getagde personen gemakkelijker terugvindt in hun app. Daar zit wellicht iets in.

Gezichtsherkenning is uiteraard niets nieuws. Zo gebruiken veel smartphonebezitters deze biometrische techniek om hun toestel snel te ontgrendelen. Maar in tegenstelling tot gezichtsherkenning in videodeurbellen en camera’s, kies je daar bij je eigen apparaten zelf voor. Ook worden die beelden niet opgeslagen. En daar zit net het probleem.

Privacy in gedrang: dit zijn de bezwaren

Want in de Verenigde Staten is nu een debat op gang gekomen over wat het opslaan van beelden betekent voor de privacy. Amazon slaat deze beelden namelijk op in de cloud. En dat terwijl mensen op beeld gezet door videodeurbellen en deurcamera’s daar geen toestemming voor hebben gegeven.

De aankondiging van Amazon heeft niet alleen geleid tot flinke kritiek. Veel Ring-eigenaren geven zelfs aan hun abonnement op te zeggen en over te schakelen op een concurrent die geen gebruik maakt van cloudopslag.

Ook bestaan er onder Ring-gebruikers zorgen dat Amazon de opgeslagen beelden gaat inzetten voor gerichte reclame of juist gaat delen met instanties als de politie. Die laatste zorg lijkt overigens gegrond, want Ring heeft aangegeven nauwer samen te gaan werken met de politie wanneer die beelden opvraagt. Dit geldt vooralsnog alleen voor de Verenigde Staten.

Vooral heisa in Amerika

Of we ook in Europa verontruste klanten en (massale) opzeggingen van Ring-abonnementen en -producten kunnen verwachten, is nog maar de vraag. De geplande feature ‘familiar faces’ komt hier pas in december en zal standaard uitgeschakeld zijn. Ook krijg je de optie alleen als je een Ring Home Premium-abonnement hebt.

Wat vind jij: is gezichtsherkenning bij deurbellen en camera’s een bedreiging voor de privacy of valt het allemaal wel mee? Laat het ons weten en zorg gelijk dat je nooit meer een nieuwtje mist.