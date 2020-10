Voor de toekomst van Android is kunstmatige intelligentie het belangrijkst. Dit is waarom AI het Android van de toekomst bepaalt.

Toekomst van Android is kunstmatige intelligentie

Bij de toekomst van Android denk je waarschijnlijk voornamelijk aan verbeteringen in de hardware en nieuwe functies. Maar er is een onderdeel dat vrij onzichtbaar blijft, terwijl het de belangrijkste ontwikkeling is voor de toekomst van Android en smartphones in het algemeen. Dat is kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige intelligentie is een breed begrip. In essentie gaat het bij kunstmatige intelligentie om het razendsnel verwerken van informatie en daar op reageren om de beste uitkomst te krijgen zonder dat menselijk handelen nodig is.

Mogelijk is je eerste associatie met deze term de Google Assistent, een kunstmatige intelligentie die je helpt om taken sneller te doen. Heel handig, maar dat is maar een minuscuul onderdeel van de rol die kunstmatige intelligentie binnen Android heeft en die rol wordt in de toekomst alleen maar groter.

Camera

Neem bijvoorbeeld de camera in je smartphone. Mooie foto’s en video’s maken gaat allang niet meer alleen om goede hardware. Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om de mooiste beelden vast te leggen. Via kunstmatige intelligentie is het bijvoorbeeld mogelijk om de voorgrond van de achtergrond te onderscheiden, om beelden beter te stabiliseren en om kiekjes in het donker toch scherp te maken.

Er zijn meer onderdelen van smartphones die compleet om hardware lijken te draaien, maar waar kunstmatige intelligentie onmisbaar is. Zoals de batterij. Niet alleen de grootte van de accu telt, maar kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat de accu langer meegaat door allerlei processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld door apps te sluiten waarvan Android weet dat je die de komende uren toch niet gaat gebruiken.

Denk daarnaast aan het automatisch aanpassen van de helderheid van het scherm, het veilig ontgrendelen van je telefoon met je gezicht enzovoort. Overal komt AI bij kijken.

Persoonlijker

Een van de meest praktische manieren waarop kunstmatige intelligentie jouw ervaring met Android in de toekomst beter gaat maken, is dat het veel persoonlijker wordt. Als je Spotify gebruikt krijg je afspeellijsten en aanraders die speciaal voor jou zijn gemaakt. Als je Instagram gebruikt, krijg je foto’s en video’s voorgeschoteld die precies bij jou passen. Trek dat nou eens door naar Android als besturingssysteem.

In Android 11 is dat al goed zichtbaar met de app-suggesties. Een rij onderin het scherm wordt gevuld met apps waarvan Android denkt dat jij die op dat moment het beste kunt gebruiken. Ben je bijvoorbeeld onderweg, dan verschijnt er Google Maps en Spotify. Ben je net wakker, dan staat er misschien Gmail en Instagram. Ga je naar bed, dan staat de klok-app klaar om een wekker te zetten.

Je ziet het ook in de manier waarop Android reacties voorstelt na het ontvangen van een bericht. Er wordt je steeds meer uit handen genomen. Trek dat nou eens door naar alles wat je doet. Op die manier wordt Android van de toekomst voor iedereen helemaal anders.

