Kunstmatige intelligentie in 2023 en 2024: dit is nog maar het begin

Het afgelopen jaar ging het vaak over kunstmatige intelligentie en in 2024 wordt dat niet minder. Dit kun je verwachten.

Kunstmatige intelligentie in 2024

ChatGPT lanceerde eind 2022 al, maar je kunt 2023 gerust het jaar van generatieve kunstmatige intelligentie noemen. Chatbots en andere diensten werden dit jaar massaal gebruikt om teksten te genereren en afbeeldingen te maken. Inmiddels behoren audio en video ook tot de mogelijkheden.

De populariteit van ChatGPT was schrikken voor Google, want het bedrijf stond altijd vooraan als het gaat om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het duurde vervolgens even tot Google zelf met Bard op de markt kwam.

Op Android zag je de invloed van generatieve kunstmatige intelligentie onder andere terug in de Play Store. De stortvloed aan AI-apps was zo significant, dat Google bij de Google Play’s Best of 2023-awards zelfs een nieuwe AI-categorie introduceerde. De app Character AI gaat er met de prijs ‘Beste met AI’ vandoor. Met deze app kun je met chatbots praten die je zelf een persoonlijkheid geeft. De app-makers schrijven: “Krijg huiswerkhulp van je favoriete anime-personages, leer een nieuwe taal en schrijf zelfs een roman.”

Een opvallende categorie tussen de AI-apps zijn apps waarmee je een AI-vriend of -vriendin kunt aanmaken, waar je de hele dag mee kunt chatten.

Snelheid en veiligheid

De strijd die inmiddels plaatsvindt tussen OpenAI, Microsoft en Google, maar ook binnen de bedrijven zelf, is die over de spanning tussen snelheid en veiligheid. Microsoft en OpenAI lijken vooral zo snel mogelijk voortgang te willen maken om dat vervolgens direct naar het publiek uit te rollen. Google is een stuk voorzichtiger. Het bedrijf achter Android wil vooral dat zijn chatbot geen rare dingen doet.

Ook over de ethische kant van deze technologie is nog veel te zeggen. Denk aan hoeveel banen dit gaat kosten, maar ook hoe raar het is dat deze technologie gebruikmaakt van artikelen van journalisten, boeken van schrijvers en het werk van kunstenaars, zonder dat die daar wat van terug zien. Deze gesprekken zullen in 2024 ongetwijfeld verder worden gevoerd.

Iedereen gaat generatieve AI gebruiken in 2024

Volgend jaar zal generatieve kunstmatige intelligentie door nog veel meer mensen worden gebruikt, omdat je er lang niet altijd meer een losse app of dienst voor nodig hebt. Velen zullen ChatGPT of Google Bard nog niet hebben geprobeerd, omdat ze niet de behoefte voelen om naar de website of app te gaan. Dat verandert als de technologie wordt verwerkt in de apps die je al gebruikt.

Generatieve kunstmatige intelligentie duikt bijvoorbeeld op in je e-mail-app, om hele conversaties samen te vallen en e-mails op te stellen. De technologie duikt op in je tekstverwerker, om je te helpen met het schrijven van koppen of om een alinea voor te stellen als je er niet meer uitkomt. Ook in je zoekmachine ga je AI meer tegenkomen, omdat de informatie van het internet beter voor je wordt samengevat.

Meta stort zich ook vol op kunstmatige intelligentie en verwerkt de technologie het komende jaar in Instagram, WhatsApp en Facebook.

Vernieuwingen

Veel vernieuwingen die we in 2024 zullen krijgen, zijn natuurlijk nog niet te voorspellen. Wel zien we enkele ontwikkelingen die volgend jaar ongetwijfeld een grote rol gaan spelen. Allereerst de recent aangekondigde verbetering van Google Bard. In 2024 verschijnt Bard Advanced met een geavanceerd AI-model onder de kap waarmee Google eindelijk echt kan concurreren met ChatGPT.

Ondertussen zit OpenAI ook niet stil, met de introductie van GPT’s. Met GPT’s kun je kleinere, persoonlijke chatbots maken met allerlei toepassingsmogelijkheden. Een tof voorbeeld is dat voordat je van baan wisselt, je eerst een chatbot traint waar je opvolger vragen aan kan stellen.

Ook zien we in 2024 de opkomst van AI-wearables: kleine apparaatjes die je draagt en de hele dag met je meekijken of luisteren. De Humane AI Pin is daar nog maar het begin van.

Het komende jaar belooft in ieder geval weer reuze interessant te worden. Zeker met de eerste tekenen dat AI-modellen ook aan de slag kunnen met wiskunde. Gelukkig krijgen we in 2024 ook eindelijk een Europese AI-wet die rekening houdt met het risico van AI in de samenleving.