Nieuwe Anker-producten uit: oortjes, deurbel, laadstation en meer

Anker heeft vandaag een heleboel toffe producten aangekondigd. We lopen de interessantste even met je door. Ook zijn we al volop aan het testen met nieuwe draadloze oortjes: de SoundCore Liberty 5 Pro!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Anker Day 2026

Gisteravond heeft Anker Innovations in New York veel nieuwe producten gepresenteerd. Tijdens dit evenement (Anker Day 2026) liet het bedrijf zich van zijn veelzijdigste kant zien. Van audioproducten tot slimme huis- en tuinoplossingen. We lichten zes nieuwe producten uit.

Slimme deurbel, robotstofzuiger en robotgrasmaaier

Eufy Doorbell S4

Deze videodeurbel is de nieuwste slimme oplossing voor iedereen op zoek naar extra beveiliging bij de voordeur. De S4 is een 3-in-1-product vanwege de combinatie van een videodeurbel, camera en slimme bezoekersweergave. Dat laatste is fijn, want Eufy zegt dat een vernieuwd algoritme het aantal ‘valse meldingen’ tot 99 procent laat dalen.

Dat zijn irrelevante meldingen getriggerd door bijvoorbeeld langslopende katten, koplampen van auto’s in het donker of bewegende takken door de wind. De S4 maakt gebruik van twee camera’s. De resolutie waarin gefilmd wordt is 3K en de beeldhoek is maar liefst 180 graden. De S4 komt later dit jaar op de markt voor 279 euro.

Eufy Omni S2

Deze robotstofzuiger is gemaakt voor mensen die veel waarde hechten aan luxe en gemak. Deze ‘huishoudhulp’ zit namelijk vol met handige snufjes. Stof en ander vuil opzuigen doet ‘ie met maar liefst 30.000 Pascal zuigkracht, wat extreem krachtig is. Een ingebouwde dweilffunctie mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dat gebeurt overigens met desinfecterend water (door elektrolyse) dat bijna alle bacteriën op je vloer doodt.

De Omni S2 bedwingt tapijten tot zo’n vijf centimeter hoog. Een gimmick is dat je kunt kiezen uit drie verschillende geurblokjes voor in de robotstofzuiger. Deze aromatherapie – zoals Anker het zelf noemt – is geinig om na het stofzuigen gelijk een lekker luchtje in huis te ruiken. De Omni S2 is vanaf vandaag te koop voor 1499 euro.

Eufy Omni S2 (links) en Eufy C15 (rechts)

Eufy C15 robotgrasmaaier

Snel door naar nog zo’n slim apparaat op wieltjes, maar dan voor je tuin. De Eufy C15 (kleinere en goedkopere broertje van de E15) is een grasmaaier die vol zit met nieuwe technologieën. Er is vol ingezet op een cameramodule die obstakels detecteert zodat die vermeden kunnen worden. Dit moet (huis)dieren, bloemen en speelgoed op je gazon veilig houden. Hellingen tot zo’n 18 graden zijn geen probleem voor de C15.

Camera’s en algoritmes zorgen voor nauwkeurige positionering en afstandsmeting van je tuin. Vervolgens volg jij het gekozen maaipad op je telefoon. Hierbij let de C15 op een strak en gelijkmatig maaibeeld met paralelle banen. GPS in de maaier moet diefstal voorkomen. Vanaf eind juni haal je de Eufy C15 vanaf 899 euro (999 euro inclusief regenkap) in huis, of beter gezegd in je tuin.

Anker Prime Wireless Charging Station

Nu komen we bij enkele interessante producten voor je smartphone. Zo is daar het nieuwe Anker Prime Wireless Charging Station. Een hele mond vol voor een bijzonder oplaadstation. Je zet ‘m op je bureau, maar gebruikt ‘m ook gemakkelijk onderweg.

Dit opvouwbare station kan telefoons draadloos opladen tot 25 watt via Qi 2.2 en voorziet tegelijkertijd een smartwatch en draadloze hoofdtelefoons van stroom. De geïntegreerde AirCool-technologie met stille ventilatorkoeling (tot 19 dB) houdt de temperatuur van het apparaat tijdens het opladen onder de 37 graden. Het Anker Prime Wireless Charging Station is verkrijgbaar voor 139,99 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe draadloze oortjes: Soundcore Liberty 5 Pro (Max)

AI-chip voor betere prestaties

Tussen alle productaankondigingen van Anker trokken ook twee nieuwe draadloze oortjes onze aandacht: de SoundCore Liberty 5 Pro en Pro Max. Beide modellen hebben audio-drivers van 9,2 millimeter en leveren hifi-geluid met Dolby Atmos.

Het zijn de eerste in-ear-hoofdtelefoons van Soundcore uitgerust met een nieuwe, door Anker ontwikkelde AI-chip. Deze verwerkt AI direct op het apparaat zelf. Dit zou moeten zorgen voor 150 keer meer verwerkingskracht dan AI in de vorige generatie Soundcore-vlaggenschepen, bijvoorbeeld voor functies als ruisonderdrukking en audio-optimalisatie. De accuduur van de oordopjes is 12 uur normaal en 50 uur met de case. Met de actieve noisecancelling aan daalt dit naar 6,5 uur en 28 uur (met case).

Soundcore Liberty 5 Pro (kleur: Titanium Blue)

Review Soundcore Liberty 5 Pro op komst

Bijzonder is de oplaadcase met touchscreen-schermpje. Handig om het batterijniveau van de oortjes en case te zien, maar ook om instellingen te wijzigen. Er zit ook een knop op om foto’s te maken met de camera van je smartphone. Je leest er alles over in onze review van de Liberty 5 Pro, die volgende week verschijnt. De oordopjes kosten 179,99 euro en zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in vier kleuren.

Er is een ook duurdere uitvoering (249,99 euro) te koop. Deze Liberty 5 Pro Max zijn ’s werelds eerste oordopjes met een smartscreen én een AI-stemrecorder. Belangrijke functies stel je in via het display (1,78 inch) op het oplaaddoosje. Leuk is dat je het schermpje gemakkelijk aanpast met een door jou gekozen achtergrond.

Door twee keer op het oplaaddoosje te tikken, start je een audio-opname. De lokaal verwerkte transcripties en samenvattingen kunnen vervolgens via de Soundcore-app en de webversie worden bekeken zonder dat je internet nodig hebt. De case kan tot twaalf uur aan audio opslaan op het apparaat.

Welke producten spreken jou het meest aan? Laat het ons weten in de reacties. Meer nieuws van Android Planet lezen in Google? Voeg ons dan even toe als favoriete bron.