Waarom je Lanterns op HBO Max niet mag missen (en nog 8 kijktips uit september)

Op Android Planet kijken we terug naar de afgelopen maand, met series die je echt niet mag missen. We vertellen waarom Lanterns een must watch is en hebben meer tips voor je.

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Lanterns op HBO Max en nog 8 kijktips

Er is tegenwoordig zoveel te streamen, dat je onmogelijk alles kunt kijken. Daardoor loop je het risico dat je iets tofs mist. Daar willen we je een handje mee helpen, door de series uit te lichten die je tijd echt waard zijn. Deze wil je niet missen.

Lanterns

De Green Lanterns uit de comics van DC zijn nooit echt succesvol overgezet naar live action, met als dieptepunt de Ryan Reynolds-flop uit 2011. Het is dus niet gek dat de makers van de serie Lanterns bijna het tegenovergestelde van die film hebben gedaan: kleiner, realistischer en rauwer. Het resultaat is meer True Detective dan de gemiddelde superheldenserie, maar met alsnog genoeg elementen waar Green Lantern-liefhebbers van kunnen smullen.

De serie draait om een sterk duo: Hal Jordan (Kyle Chandler) als de huidige Green Lantern, die nieuweling John Stewart (Aaron Pierre) moet trainen. Ze zijn in een klein Amerikaans stadje beland om een moord op te lossen, omdat Jordan overtuigd is dat aliens betrokken zijn.

Als je een vlotte heldenserie verwacht, dan kan Lanterns wel wat traag aanvoelen. Ga je er echter voor zitten, dan word je getrakteerd op goed schrijfwerk en fijn acteerwerk. Vooral Chandler en Pierre zijn fantastisch in hun rollen. Dat de serie zijn dialogen en andere scènes durft te laten ademen, betekent niet dat er weinig gebeurt. Lanterns heeft een behoorlijk tempo met plotwendingen om groen van te worden. De vijfde aflevering getiteld ‘Lights Out’ voelde als een explosieve seizoensfinale waar je een jaar van bij moet komen, en toen bleken er gewoon nog drie afleveringen te volgen.

Het huidige filmuniversum van DC heeft zijn ups en downs, maar Lanterns is absoluut een hoogtepunt. Mooi is ook dat deze serie duidelijk een onderdeel is van een groter universum, maar je geen huiswerk hoeft te doen. Lanterns kun je compleet los kijken zonder echt wat te missen. Hopelijk is dat een trend die wordt doorgezet.

Lanterns kijk je op HBO Max.

HBO Max: Stream series & films WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.2 (48.685 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Slow Horses (seizoen 6)

Terwijl het tegenwoordig een eeuwigheid kan duren tot er een nieuw seizoen van een serie verschijnt, gaat Slow Horses in galop door met elk jaar een nieuw seizoen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, want dit is een van de leukste series die bestaat.

In Slow Horses volg je een team van mislukte spionnen dat onder leiding van de viezige Jackson Lamb (heerlijk gespeeld door Gary Oldman) terroristen tegenhoudt. Dit seizoen blijken deze losers zelf het doelwit te zijn, wat net een andere draai aan de dynamiek geeft.

Knap aan Slow Horses is dat het een spannende spionnenserie is waarin elk personage dood kan gaan, maar het ook een hilarische komedie blijft met een schetenlatende Oldman en de grappigste one-liners.

Slow Horses kijk je op Apple TV.

Apple TV Apple 6.8 (190.737 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Taskmaster (Nederland)

Taskmaster Nederland is begonnen! In deze show doen komieken opdrachten die de Taskmaster (in dit geval Arjan Lubach) moet beoordelen. Het is een heerlijk programma dat in andere landen al langer een succes is. De originele Britse versie zit op dit moment in zijn 22ste seizoen en is gewoon gratis op YouTube te bekijken (tip!). Ook de Australische en Nieuw-Zeelandse versies zijn top.

De Nederlandse versie is kwalitatief wel wat minder, onder andere omdat Lubach nog niet zo zelfverzekerd in zijn rol zit en omdat de meeste opdrachten in de show directe kopiëen zijn van de Britse versie. Toch is dat waarschijnlijk vooral een probleem voor iemand als ik die dit jaar alle 21 seizoenen heeft gekeken en zich nu door de internationale seizoenen werkt.

Het concept van het programma is zo sterk, dat het zelfs met wat Nederlandse kneuterigheid overeind blijft.

Taskmaster Nederland kijk je op Videoland.

Videoland RTL Nederland B.V. 8.6 (29.982 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ted Lasso (seizoen 4)

Het klonk als een slecht idee: Apple wou zijn hitserie Ted Lasso terugbrengen voor een nieuw seizoen na de show eigenlijk afgerond te hebben. Toch is het maar goed dat de serie terug is.

Amerikaanse footballcoach Ted Lasso is teruggekeerd naar Engeland om deze keer niet een herenteam van voetballers maar een damesteam te coachen. Dat komt met zijn eigen uitdagingen, want hebben deze vrouwen met drukke levens en weinig geld genoeg aan een poster waar “Believe” op staat?

Ted Lasso voelt elke aflevering als een fijne knuffel. De serie is soms iets te zoetsappig, maar het is ook verrekte leuk geschreven. Dit is een serie die je jezelf gewoon moet gunnen. Je verdient het om geknuffeld te worden door Ted Lasso.

Ted Lasso kijk je op Apple TV.

Apple TV Apple 6.8 (190.737 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

De Eetclub

Netflix heeft een nieuwe Nederlandse serie, met een naam die je waarschijnlijk al kent. Mogelijk van het originele boek van Saskia Noort, of door de verfilming uit 2010. De nieuwe serie vertelt hetzelfde verhaal, over een jong gezin dat verhuist en aansluiting vindt bij een vriendengroep met een losbandig leven wat uiteindelijk resulteert in één van hen die doodgaat.

Dat is geen spoiler hoor, want dat zie je direct in de eerste aflevering. De serie gebruikt namelijk een effectieve verhaalmethode: de politie-overhoring. Je krijgt het verhaal in verschillende tijdlijnen mee en dat is van begin tot eind smullen.

De Eetclub kijk je op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 8.8 (16.268.018 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

The Grand Tour

Na al die jaren waarin Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May samen Top Gear en The Grand Tour hebben gemaakt, neemt een nieuw trio het stuur over. Twee daarvan zijn bekende YouTubers en de derde ken je mogelijk als de jongen van TikTok met een camera op zijn hoofd die enthousiast gilt als er een mooie trein langs rijdt. Dat zou niet moeten werken, maar het werkt toch.

The Grand Tour kijk je op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 8.4 (5.685.599 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Basta

Voetballiefhebbers mogen deze dramaserie over het leven van Marco van Basten niet missen. De serie gebruikt succesvol archiefbeelden om extra realistisch aan te voelen, maar het is vooral acteur Chris Peters die enorm overtuigt als de bekende voetballer.

Basta kijk je op Videoland.

Videoland RTL Nederland B.V. 8.6 (29.982 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Youth

Supertalent Sharon Horgan heeft niet alleen deze hilarische serie bedacht over een alleenstaande, chaotische vrouw wiens zoon eindelijk het huis uit lijkt te gaan, maar speelt zelf ook de hoofdrol. Hoewel de serie vooral herkenbaar zal zijn voor vrouwen in de overgang, is Youth echt leuk voor iedereen.

Youth kijk je op HBO Max.

HBO Max: Stream series & films WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.2 (48.685 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Kom je bij me bouwen?

In een zwart gat gevallen na het einde van B&B Vol Liefde? Dan is er goed nieuws: Net5 wou iets soortgelijks en bedacht de show Kom je bij me bouwen?. Hierin hebben de kandidaten geen B&B, maar een klushuis in Nederland. Ook deze show is vier keer per week te zien, dus je hebt wat in te halen.

Kom je bij me bouwen? kijk je op NLZiet.

NLZIET | Online tv-kijken NLZIET Cooperatief 5.6 (4.823 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Alle streamingdiensten op een rij

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