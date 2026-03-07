Europese AI: Le Chat versus ChatGPT en Gemini

Wil je Amerikaanse AI vervangen met een Europees alternatief? Dan kom je uit bij het Franse bedrijf Mistral en zijn Le Chat. Maar hoe vergelijkt deze AI met ChatGPT en Gemini?

Le Chat versus ChatGPT en Gemini

De Franse start-up Mistral zet zichzelf neer als hét Europese alternatief voor Amerikaanse AI. Dat doet het bedrijf onder andere met een recente investering van 1,2 miljard euro, voor het bouwen van een datacentrum in Zweden om rekenkracht te bieden aan allerlei Europese initiatieven. Als consument kom je ook bij Mistral uit als je wil chatten met een Europese AI, specifiek bij zijn Le Chat. Dat is geen kat, maar een chatbot.

Le Chat slaat je data in Europa op

Mistral maakt met Le Chat een AI die zich aan alle kanten aan wetten rond privacy en transparantie houdt, zoals de AVG-weg en de AI-wet van de EU. Voor privacybewuste gebruikers is ook de incognitomodus van Le Chat interessant, omdat je dan zekerheid hebt dat je chats niet worden opgeslagen, maar na tien minuten inactiviteit worden verwijderd. Belangrijk is daarnaast dat al je data in Europa wordt opgeslagen. Dat is niet niets, aangezien AI steeds persoonlijker wordt en steeds meer over je leert.

Le Chat is goedkoper

De gratis versie van Le Chat kan hetzelfde als de betaalde versie, maar dan met limieten. Zo kun je maar enkele plaatjes genereren en beperkt complexere opdrachten geven.

Met Mistral Pro voor 15 dollar per maand krijg je onder andere een contextwindow van 128k. Dat is vergelijkbaar met ChatGPT Plus waar je 23 euro per maand voor betaalt. Natuurlijk biedt ChatGPT Plus wel meer voor dat geld, vooral rond extra functies.

Le Chat heeft minder functies

Le Chat kan afbeeldingen genereren, maar die zijn niet zo goed als de Amerikaanse concurrentie. Ook qua andere functies loopt de AI wat achter. Je kunt bijvoorbeeld geen soepel gesprek via de microfoon voeren met de AI van Mistral, zoals met ChatGPT en Gemini.

Ook weet Le Chat nergens echt mee op te vallen. Gemini kan steeds beter verbinden met al je apps voor persoonlijke gesprekken, Claude kan als geen ander code schrijven en OpenAI introduceert regelmatig vernieuwingen zoals GPT Health en GPT Pulse. De AI van Mistral moet het vooral hebben een goede basis.

Le Chat is wat dommer

Omdat Mistral zich aan alle wetten houdt en een bedrijf als OpenAI daar wat soepeler mee om gaat, kun je wel een verschil in kwaliteit verwachten. Je kunt Le Chat vergelijken met hoe ChatGPT ongeveer anderhalf jaar geleden was. Je moet daardoor onder andere je prompts preciezer omschrijven om het juiste resultaat te krijgen.

Zowel met ChatGPT, Gemini en Le Chat kun je het AI-model laten nadenken: tijd nemen om tot een goed antwoord te komen in plaats van direct een reactie te geven. Ook kun je voor Deep Research kiezen, als de AI complexe dingen moet opzoeken en op een rijtje moet zetten. Helaas krijg je bij de concurrentie wel meestal betere antwoorden.

Conclusie

Hoewel Le Chat niet meekomt met ChatGPT en Gemini, is deze AI voor veel gebruikers toch meer dan voldoende. Voornamelijk als je AI soms gebruikt om iets te schrijven, een tekst te vertalen of een plaatje te maken, dan is Le Chat gewoon een goed alternatief voor de giganten uit de Verenigde Staten, met extra privacy en je data in Europa.

