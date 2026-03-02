Lenovo komt met gave 3D-laptop en betaalbare tablet

Lenovo heeft tijdens het Mobile World Congress meerdere nieuwe apparaten getoond, waarvan er twee direct onze aandacht trokken. Dit zijn de betaalbare ldea Tab Pro Gen 2 en de futuristische Yoga Book Pro 3D.

Idea Tab Pro Gen 2 mikt op studenten en ouderen

Android Planet was aanwezig bij een prebriefing van laptop- en tabletfabrikant Lenovo. We kregen daar nieuwe apparaten te zien, waaronder een toffe conceptlaptop met een stereoscopisch 3D-scherm, de Yoga Book Pro 3D. Daarover later meer.

Verder hadden we de Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 in handen. Deze toegankelijke tablet is gelanceerd voor de gemiddelde gebruiker die niet de allerbeste specificaties zoekt, maar wel genoeg waarde wil voor zijn of haar geld. Een vertegenwoordiger van het merk noemde studenten als belangrijkste doelgroep, maar ook oudere mensen op zoek naar een toegankelijke tablet.

De tablet draait standaard op Android 16. Je mag updates tot en met Android 18 verwachten, evenals vier jaar aan beveiligingspatches. De Idea Tab Pro Gen 2 heeft een scherm van 13 inch, een tikkeltje groter dan het 12,7 inch-display van de vorige generatie. De tablet weegt ongeveer 598 gram, waardoor hij lichter is dan zijn voorganger.

De Idea Tab Pro Gen 2 wordt aangedreven door de Snapdragon 8s Gen 4 en is uitgerust met maximaal 12GB RAM en 512GB opslagruimte. Via een micro-sd-kaartje kun je daar nog tot 2 terabyte bijsteken. De tablet is te bedienen met de Lenovo Tab Pen Plus. Foto’s en video’s maak je met de bescheiden camera van 13 megapixel. De batterij is 10200 mAh groot en laden doe je met maximaal 45 watt.

De tablet gaat verkrijgbaar zijn in drie kleuropties: Luna Grey, Cloud Grey en Jelly Mint. Wat dan weer niet op de foto te zien is, zijn de prijzen en releasedatum van de tablet. Op andere websites wordt gesproken over zo’n 550 euro. De Tab Pro Gen 2 verschijnt ergens deze maand nog.

Conceptlaptop met 3D-scherm

Een compleet andere categorie draagbare apparaten zagen we toen Lenovo de Yoga Book Pro 3D demonstreerde. Deze futuristische laptop met twee schermen moet de droom van iedere 3D-kunstenaar of ontwerper worden. Het idee is dat de 50 megapixel-camera van de laptop je handgebaren detecteert waarmee je afbeeldingen bewerkt.

Denk aan het draaien met je vuisten om de afbeelding te laten draaien en het in- en uitzoomen door een knijp- en trekbeweging te maken. We hebben dat geprobeerd en het werkte verrassend goed. Het zal vast een prijskaartje hebben, maar het was een interessant inkijkje in waar Lenovo met het oog op de toekomst allemaal mee bezig is.

Het gaat zoals gezegd nog om een concept, dus of deze Yoga Book Pro 3D ooit op de markt zal verschijnen, weet niemand. Mochten we daar gedurende de beurs nog achterkomen, lees je dat natuurlijk hier.

