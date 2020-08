Lenovo onthult de Smart Clock Essential, een slimme klok met ingebouwde Google Assistent. Het klokje is handig voor in de slaapkamer, maar ook prima te gebruiken in iedere andere kamer in je huis.

Lenovo Smart Clock Essential officieel

De Lenovo Smart Clock Essential volgt de Smart Clock van vorig jaar op en is iets goedkoper geworden: later deze maand is de slimme klok te koop voor 59,99 euro. De Smart Clock Essential lijkt op zijn voorganger, maar heeft een simpeler 4 inch-led-display waarop informatie wordt getoond.

Denk aan de tijd, datum, het weer en icoontjes die laten zien of de wekker en microfoon zijn geactiveerd. Door de omgevingslichtsensor is het schermpje altijd fel genoeg om goed af te lezen.

Als gezegd is de Google Assistent ingebouwd, waardoor je vrijwel alle functies van het slimme hulpje kunt gebruiken. Zo kun je met je stem een wekker instellen of muziek en podcasts via Spotify op zetten. Ook kun je het nieuws laten voorlezen en Google Assistent-routines instellen. De Smart Clock Essential is dus een soort uitgeklede Google Nest Hub.

Nachtlampje en fijner wakker worden

De Lenovo Smart Clock Essential is van meer handige features voorzien. Zo wordt het schermpje een halfuur voordat de wekker gaat steeds iets helderder, zodat je rustig en fijner wakker wordt. Daarnaast zit achterop een ‘nachtlampje’ voor als je in een donkere kamer de weg moet vinden.

Bovenop de klok zitten fysieke knopjes om timers/alarmen in te stellen en het volume van de speakers aan te passen. Hiervoor hoef je dus niet altijd per se de Google Assistent te gebruiken. Ook handig: de Smart Clock Essential heeft een usb-poort aan de achterkant, zodat je ‘s nachts je smartphone kan opladen. De Smart Clock Essential heeft geen camera (en kan dus niet meekijken) en je kan de microfoons altijd in- of uitschakelen.

De Smart Clock van vorig jaar was vooral een fijne toevoeging aan je slaapkamer en de Essential is volgens Lenovo ook geschikt voor andere ruimtes in je huis. In de Lenovo Smart Clock review lees je wat we van het slimme klokje vonden. Check ook de bijhorende video hieronder.