Dit is de Lenovo Tab M9: goedkope tablet om mee te streamen

Lenovo, het bedrijf achter Motorola, heeft een nieuwe Android-tablet aangekondigd. De Tab M9 is betaalbaar en stevig gebouwd, maar laat nog lang op zich wachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lenovo Tab M9 officieel aangekondigd

De nieuwe Lenovo Tab M9 heeft een 9 inch-scherm en is vooral op entertainment gericht. Daarvoor heeft de tablet Netflix hd-ondersteuning, zodat je films en series ook in hogere resolutie kan bekijken. De resolutie van het scherm zelf valt dan wel weer een beetje tegen: 1340 bij 800 pixels.

De tablet heeft verder stereospeakers met Dolby Atmos-ondersteuning, wat voor beter geluid moet zorgen. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G80-chip. Deze octacore-processor is al wat ouder en niet al te krachtig. Hij zit bijvoorbeeld ook in goedkopere Samsung-telefoons als de Galaxy A13 en Galaxy M32. Ook de Xiaomi Redmi 9, een budgettoestel van ruim twee jaar geleden, beschikt over dezelfde chip.

Lenovo stopt hier 3 of 4GB aan werkgeheugen bij en er verschijnen versies met 32, 64 en 128GB aan opslagruimte. De batterij heeft een capaciteit van 5100 mAh en kan snelladen met 15 Watt. Het is echter onduidelijk of de snelle oplader ook wordt meegeleverd. Opladen gaat via de usb-c-poort en de Tab M9 heeft een 8 megapixel-camera achterop en 2 megapixel-selfiecamera.

Aluminium behuizing en Android 12

De Lenovo Tab M9 is met 344 gram niet al te zwaar en 7,99 millimeter dik. Fijn is dat de behuizing van aluminium is gemaakt; dit is steviger dan plastic en voelt ook luxer aan. Lenovo levert de tablet met een plastic hoes, die je ook rechtop kan zetten.

Opvallend is dat de Tab M9 nog op Android 12 draait, een versie van ruim een jaar oud. De tablet is volgens Lenovo wel ‘klaar voor Android 13‘, maar zegt niet wanneer deze update beschikbaar komt. Over het updatebeleid is sowieso weinig bekend; de fabrikant laat niet weten hoe lang (en hoe vaak) de tablet wordt bijgewerkt.

De Lenovo Tab M9 is nu al aangekondigd, maar de release laat nog wel even op zich wachten. Het apparaat verschijnt pas in het tweede kwartaal van 2023. In het buitenland gaat de tablet 139,99 dollar kosten, maar de Europese prijs is onduidelijk.

Meer lezen over Motorola: