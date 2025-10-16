Opinie: Laat je niet gijzelen door de levenslange korting van HBO Max en SkyShowtime

Ondanks de prijsverhogingen is het lastig om je abonnement op HBO Max of SkyShowtime op te zeggen, want je wil de levenslange korting niet kwijtraken. Mijn tip: laat het los.

Levenslang korting op streamingdiensten: trap er niet in

Streamingdiensten worden steeds duurder, dus is het verstandig om niet het hele jaar door meerdere diensten aan te houden. Een heel jaar lang de beste versies van Netflix, Disney Plus en HBO Max kost al snel meer dan 600 euro per jaar. En dan heb je waarschijnlijk ook nog enkele goedkopere diensten die maandelijks niet veel voorstellen, maar bij elkaar opgeteld op jaarbasis toch aardig wat kosten.

Een manier om daar mee om te gaan is door abonnementen uit te schakelen als er niets is wat je wil zien. Ook is één aflevering per week van een nieuwe serie nauwelijks reden genoeg om een heel abonnement vast te houden. Je kunt een streamingdienst dan beter zo nu en dan een maandje aanzetten om wat series te bingen.

Bezem door je abonnementen

Zelf ging ik ook maar eens met de bezem door mijn diensten, want het liep een beetje uit de hand. Ik kwam zelf uit op HBO Max (Peacemaker is voorbij) en SkyShowtime (hoe vaak kan ik Wicked kijken?) die er wel even uit kunnen, maar laten dit nou net de twee diensten zijn met levenslang vijftig procent korting als ik mijn abonnementen nooit opzeg.

Aanvankelijk dacht ik: laat dan ook maar. SkyShowtime is een van de goedkoopste diensten die ik heb en HBO Max komt toch in januari met een nieuw seizoen van The Pitt en Game of Thrones-spinoff A Knight of the Seven Kingdoms. Ik ga er vast spijt van krijgen als ik nu annuleer voor enkele euro winst.

Het lijkt ook een domme fout van streamingdiensten om mensen levenslang korting te geven. Hoewel je met deze deal steeds meer moet betalen door de stijgende prijzen, wordt de korting ook steeds hoger. Zo krijg je bijvoorbeeld met een abonnement van 6 euro per maand, 3 euro per maand korting. Bij een duurder abonnement van 10 euro maand, krijg je 5 euro korting. Mensen met levenslang korting kosten de streamingdiensten bij elke prijsstijging dus steeds meer.

Vasthouden

Toch is het niet gek dat deze streamingdiensten de deal blijven honoreren, want met zoveel concurrentie op de markt is het belangrijker dan ooit om je klanten vast te houden. Angst om een korting kwijt te raken kan genoeg reden zijn om abonnee te blijven.

Het is belangrijk om jezelf daar niet blind op te staren. Beide diensten hebben best vaak toffe series en films, maar laten we eerlijk zijn: je hebt aan pakweg drie maanden per jaar genoeg om dat allemaal te zien zonder te veel achter te lopen. Drie maanden een volle prijs betalen is veel goedkoper dan twaalf maanden de halve prijs.

Zelfs met vier of vijf maanden in het jaar ben je nog steeds goedkoper uit dan je huidige abonnement, en dan heb je ook nog eens de optie om een maandje te kiezen voor een goedkoper abonnement met reclames.

Ik heb de diensten inmiddels opgezegd en zal ze ongetwijfeld door het jaar heen zo nu en dan weer aanzetten. Dat is de beste manier om met de stijgende prijzen om te gaan.

Kijktips

