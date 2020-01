LG heeft bekendgemaakt welke smartphones naar Android 10 bijgewerkt worden. Ook weten we ongeveer wanneer de toestellen de updates krijgen.



Deze LG-smartphones krijgen Android 10

De lijst is door LG Italië gepubliceerd en werd als eerst opgepikt door XDA Developers. De Android 10-update rolt in totaal uit naar negen smartphones. De LG V50, die niet in Nederland verkrijgbaar is, wordt als eerst bijgewerkt. De andere acht toestellen worden in de loop van 2020 geüpdatet.

Deze LG-smartphones krijgen een update naar Android 10:

Wanneer de toestellen precies bijgewerkt worden, is niet duidelijk. Wel schrijft LG Italië dat de Android 10-update voor de V50 in februari van start gaat. Halverwege 2020 is de LG G8x ThinQ aan de beurt. In het derde kwartaal worden LG G7, G8s en V40 ThinQ vervolgens bijgewerkt. De overige toestellen worden nog voor het einde van 2020 bijgewerkt, maar LG noemt geen specifiek tijdsvak.

Bovenstaande roadmap geldt dus enkel voor Italiaanse smartphones. Staar je daarom niet blind op de tijdsvakken, omdat de Nederlandse situatie kan verschillen. Wel is het handig dat we nu eindelijk weten welke toestellen LG naar Android 10 gaat updaten. De fabrikant heeft klanten namelijk behoorlijk lang in onzekerheid gelaten: Android 10 kwam afgelopen zomer uit.

Gebruik je smartphone als computer

Om het lange wachten goed te maken voegt LG een speciale functie toe aan LG UX 9.0, dat gebaseerd is op Android. Met de Desktop Mode kun je een LG-smartphone als computer gebruiken. Uiteraard heb je hier wel een beeldscherm en toetsenbord bij nodig. Aansluiten gebeurt via een usb-kabel.

Dit concept klinkt je misschien bekend in de oren. Samsung heeft met DeX namelijk een soortgelijke functie. Deze modus werd samen met de Galaxy S8 en S8 Plus onthuld. Naast deze unieke functies beschikt LG UX 9.0 over alle andere verbeteringen die Android 10 heeft, waaronder een donkere modus, betere privacy-instellingen en een sneller deelmenu.