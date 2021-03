LG maakt bekend welke smartphones een update naar Android 11 krijgen. Ook geeft het bedrijf aan wanneer gebruikers de grote software-upgrade kunnen verwachten.

Op de website van LG Duitsland is een lijst te vinden met smartphones die worden bijgewerkt naar Android 11. De LG Velvet, die vorig jaar in Nederland is uitgebracht, is als eerste aan de beurt er krijgen in april een update. Andere toestellen, zoals de LG Wing en LG G8X, worden pas later bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie.

Zoals je in de lijst hierboven ziet, is LG relatief langzaam met het updaten van zijn smartphones. De dure LG Wing, een opvallend toestel met een draaibaar scherm, krijgt pas eind dit jaar een update naar Android 11. Veel fabrikanten hebben hun smartphones dan al bijgewerkt en zijn mogelijk gestart met het uitbrengen van Android 12-updates. Het is onduidelijk waarom LG zoveel tijd nodig heeft voor de uitrol van Android 11.

Het updatebeleid van LG loopt dus flink achterop op veel concurrenten. Samsung heeft bijvoorbeeld veel van zijn populaire toestellen al een Android 11-update gegeven, terwijl bedrijven als OnePlus, Nokia en Sony ook vlot zijn met Android-upgrades. Ook met het uitbrengen van beveiligingspatches loopt het bedrijf vaak achter de feiten aan.

Android 11 brengt veel nieuwe features met zich mee. Zo kun je aan de slag met chatbubbels, waarmee het makkelijker en sneller wordt om te reageren op berichtjes. Daarnaast gaan notificaties op de schop en heb je meer opties om je privacy te beschermen. Google bracht onlangs de eerste ontwikkelaarsversie van Android 12 uit. In de komende maanden verschijnen meer bèta’s, waarna de release waarschijnlijk in september volgt.

