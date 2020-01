De LG G9 gaat op vertrouwde voet verder. De opvolger van de LG G8 ThinQ heeft een vergelijkbaar design, maar krijgt wel een vierdubbele camera. Dat blijkt uit de eerste renders van het nog onaangekondigde toestel.



Eerste LG G9-renders laten vertrouwd ontwerp zien

De renders zijn afkomstig van CashKaro, dat hiervoor samenwerkt met OnLeaks, een bekende telecominsider. Renders zijn op geruchten gebaseerde plaatjes van nog te verschijnen smartphones. De belangrijkste conclusie van de eerste LG G9-renders is dat het toestel qua design op vertrouwde voet verder gaat en vrijwel identiek is aan de LG G8x ThinQ.

Dit betekent dat de LG G9, die mogelijk als LG G9 ThinQ door het leven gaat, een langwerpig scherm krijgt met een notch in de vorm van een waterdruppel aan de voorkant. Wel wordt het scherm mogelijk een fractie groter. CashKaro speculeert dat de LG G9 een 6,8 inch-display krijgt. De vingerafdrukscanner wordt onder het scherm weggewerkt.



De achterkant van de LG G9 biedt plaats aan een vierdubbele camera. We zien in de renders dat de module horizontaal wordt geplaatst, maar specificaties ontbreken. Op basis van andere high-end Android-smartphones mag je echter verwachten dat het LG-vlaggenschip een groothoeklens, telefotolens en wellicht een ToF-sensor krijgt. Laatstgenoemde gebruik je voor het maken van 3D-kiekjes.

Ook interessant: LG G8X ThinQ review: een dubbel scherm voor een kleine doelgroep

Onthulling in februari

Verder blijkt uit de renders dat de LG G9 een hoofdtelefooningang krijgt. Naast de 3,5mm-ingang zit een usb-c-poort. De aan/uit-knop en volumeknoppen zitten aan de linkerkant van de behuizing. Tot slot verwacht CashKaro dat er aan de rechterkant een fysieke knop voor de Google Assistent zit. Eventueel zou je deze een actie naar eigen voorkeur kunnen geven.

Tot slot mag je er vanuit gaan dat de LG G9 bij uitkomst op Android 10 draait. Qua specificaties tasten we nog grotendeels in het duister. Ook een eventueel prijskaartje ontbreekt. Wel is het zo goed als zeker dat de LG G9 in februari wordt aangekondigd tijdens MWC, Europa’s grootste telefoonbeurs. Vervolgens zou het toestel medio maart in de winkels kunnen liggen.

Schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief of download onze app om op de hoogte te blijven van de LG G9!

Lees het laatste nieuws over LG