‘LG G9 ThinQ wordt midrange smartphone met 5G-ondersteuning’

De volgende smartphone in LG’s G-reeks wordt geen high-end vlaggenschip, maar een goedkopere telefoon met midrange specificaties. Wel zou het toestel standaard beschikken over 5G-ondersteuning.

‘LG G9 ThinQ is een midranger’

De website Naver meldt dat de LG G9 ThinQ, zoals de nieuwe smartphone van het bedrijf mogelijk heet, geen high-end specificaties krijgt. Zo heeft de smartphone bijvoorbeeld niet de snelste Snapdragon 865-chip, maar een Snapdragon 765G-processor van Qualcomm. Ook zou LG kiezen voor een oled-scherm met een full-hd-resolutie, en dus niet voor een QHD-display. De voorganger van dit toestel, de LG G8X ThinQ, heeft overigens ook een 1080p-scherm.

Omdat de LG G9 ThinQ is voorzien van de Snapdragon 765G-chip, is wel 5G-ondersteuning aanwezig. Dit betekent dat de smartphone klaar is voor de toekomst en dus standaard overweg kan met het nieuwe mobiele netwerk. In Nederland is 5G nog niet beschikbaar, maar mogelijk komt hier dit jaar nog verandering in.

Deze processor zit ook in de onlangs aangekondigde Nokia 8.3 5G en is mogelijk een stuk goedkoper dan de Snapdragon 865, wat kan betekenen dat de nieuwe LG-telefoon minder kost dan zijn voorganger. Ook de Google Pixel 5, die vermoedelijk eind dit jaar wordt aangekondigd, zou dezelfde processor hebben.

Eerder verschenen renders en specificaties van de LG G9. Zo zou het toestel zijn voorzien een groot scherm met dunne randen en een kleine waterdruppel-notch bovenin. Ook zou de smartphone vier camera’s achterop hebben en beschikken over een koptelefoonaansluiting en 4000 mAh-accu.

