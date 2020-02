De LG K2020-serie is officieel gepresenteerd. Het gaat om smartphones waarbij de camera’s centraal staan, maar ook de grote accu’s en het design.

LG K 2020-serie officieel: LG K61

De nieuwe LG K61 is het ‘topmodel’ van deze nieuwe 2020 K-lijn. Het toestel heeft een scherm van 6,5 inch met een verhouding van 20 bij 9 en full hd-resolutie. Het gaat om een zogenaamd FullVision-display, waarbij de frontcamera verwerkt is in het scherm.

Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en een onbekende processor met acht rekenkernen. De interne opslag bedraagt 64GB of 128GB en is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu heeft een capaciteit van 4000 mAh en ook nfc, usb-c en bluetooth 5.0 zijn aanwezig.

Op de achterkant zitten de vingerafdrukscanner en vier camera’s. Met de primaire camera schiet je plaatjes van 48 megapixel. Ook is er een 8 megapixel-groothoekcamera aanwezig. De andere camera’s gebruik je om macrofoto’s te maken en om diepte te meten. Met die laatste mogelijkheid maak je zo een fijne portetfoto, waarbij het onderwerp scherp is en de achtergrond juist wazig.

Selfies maak je in 16 megapixel en ook heeft het toestel een speciale Google Assistent-knop. Zo kun je de digitale assistent makkelijk oproepen, vragen stellen of bijvoorbeeld een alarm inschakelen. Tot slot bevat het toestel ook een militaire certificering. Daardoor kan het toestel tegen een stootje en grote temperatuurverschillen.

Specificaties LG K51S

De nieuwe LG K51S deelt verschillende specificaties met de K61. Zo is er ook een 6,5 inch-display aanwezig, alleen met een hd+-resolutie. Het toestel wordt aangedreven door dezelfde chip, maar er is 3GB werkgeheugen aan boord. De 64GB opslag is uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje.

Op de achterkant zijn ook vier camera’s aanwezig. De hoofdcamera schiet foto’s van maximaal 32 megapixel. Groothoekfoto’s maak je met de 5 megapixel-camera en tot slot zijn er nog twee camera’s aanwezig van allebei 2 megapixel. Die gebruik je ook voor het maken van portret- of macrofoto’s. Met de frontcamera schiet je kiekjes van 13 megapixel.

De accu is met 4000 mAh hetzelfde als zijn krachtigere broer en ook de militaire certificering is aan boord. Het toestel bevat ook een vingerafdrukscanner op de achterkant en komt op de markt in verschillende kleuren.

De meest betaalbare: LG K41S

Het derde toestel in de 2020 K-serie is de LG K41S, de meest betaalbare van het trio. Ook dat toestel is voorzien van een FullVision-scherm van 6,5 inch. De resolutie is hetzelfde als die van de K51S.

De processor is een onbekende variant en er is 3GB werkgeheugen aanwezig. Het interne geheugen van 32GB breid je makkelijk uit met een geheugenkaartje. De batterij is 4000 mAh groot en ook dit toestel heeft ondersteuning voor 4G, nfc, usb-c en bluetooth 5.0.

Voor de selfies gebruik je de 8 megapixel-camera die in het scherm geplaatst is en op de achterkant zitten ook vier camera’s. Deze hebben dezelfde functie als de twee andere nieuwe toestellen. De resoluties daarvan zijn respectievelijk 32, 5, 2 en 2 megapixel. Een vingerafdrukscanner op de achterkant en de MIL810G-certificering ontbreken ook niet bij deze K41S.

Beschikbaarheid en prijzen LG 2020 K-serie

De toestellen zijn vanaf het tweede kwartaal verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Daarna komen de smartphones ook naar bepaalde markten in Europa. Precieze details over de uitrol, evenals Europese prijzen zijn nog niet bekend en worden later bekendgemaakt.

