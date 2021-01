LG heeft haar eerste oprolbare smartphone getoond. Het toestel kan wisselen tussen smartphone- en tabletformaat. Wanneer de LG Rollable verkrijgbaar is, is nog niet duidelijk.

Teaser: Zo ziet de LG Rollable eruit

LG liet het toestel zien tijdens het slot van haar presentatie op de CES, een (digitale) beurs waar allerlei nieuwe elektronica wordt getoond. De LG Rollable is een smartphone en tablet in één apparaat. Het scherm kan namelijk uitbreiden naar tabletformaat, en weer oprollen zodat ‘ie in je broekzak past.

LG Rollable / Slidable phone Teaser @ CES 2021 pic.twitter.com/dHOY1tlkAF — Fold Universe (@folduniverse) January 11, 2021

De LG Rollable schuift aan de rechterzijde uit wanneer je het toestel in portretmodus vast hebt. Kantel je het toestel naar landschapsmodus (horizontaal), dan breidt het display aan de bovenkant uit. Hoe het mechanisme precies werkt is nog onbekend, maar gezien de naam van het toestel is het aannemelijk dat de LG Rollable ‘oprolbaar’ is.

Andere experimentele Android-smartphones werken met meerdere schermen. De Galaxy Fold-lijn van Samsung beschikt bijvoorbeeld over uitklapbare schermen om van tablet- naar smartphoneformaat te gaan. Het nadeel van deze techniek is dat het toestel in dichtgeklapte stand vrij fors is. Dit nadeel is waarschijnlijk niet van toepassing op LG’s proefballon.

Wanneer de experimentele telefoon verkrijgbaar is, weten we niet. Wel heeft de fabrikant aangegeven het toestel “binnenkort” uit te brengen. Er doen geruchten de ronde dat het toestel in maart 2021 zou uitkomen. Over het prijskaartje is nog niets bekend.

LG experimenteert

De LG Rollable is onderdeel van LG Experiment, een divisie binnen het bedrijf dat zich bezighoudt met vernieuwende producten. Eerder verscheen de LG Wing al onder deze paraplu. Dit toestel heeft een draaibaar scherm, waardoor je ‘m onder meer als gimbal kunt gebruiken.

Wij hebben de experimentele smartphone getest en vinden het een belofte voor de toekomst, al is er genoeg op aan te merken. Gezien de prijs is met name de hardware ondermaats. Lees er alles over in onze LG Wing review.