LG werkt mogelijk aan een unieke smartphone met twee schermen. Het zou gaan om een LG-smartphone met een kantelbaar scherm, waaronder een extra beeldschermpje verstopt zit.



LG-smartphone met kantelbaar scherm

LG ontwikkelt mogelijk een telefoon met een vernieuwende techniek om twee schermen te bieden. Dit meldt ETNews in een bericht met een conceptfoto van de telefoon erbij. Op de foto zie je een LG-smartphone waarvan het normale beeldscherm een kwartslag kan draaien. Hierdoor verschijnt aan de onderkant van het toestel een extra schermpje.

De telefoon met codenaam ‘Wing’ zou eenzelfde 6,8 inch-scherm hebben als de pas uitgebrachte LG Velvet. Onder dit scherm bevindt zich volgens het bericht een kleiner 4 inch-scherm. Dit display zou je kunnen gebruiken als toetsenbord, of toolbar bij het bewerken van foto’s.

Een voordeel aan deze techniek is dat je de telefoon vast kunt houden zoals je gewend bent terwijl je beide schermen gebruikt. Dit is anders dan bij veel andere apparaten met twee schermen. Smartphones zoals de Samsung Galaxy Fold en Huawei Mate Xs lijken immers meer op een kleine tablet als je beide schermen gebruikt.



Meer specificaties van de ‘Wing’

Verder vermeldt ETNews dat de telefoon draait op dezelfde 5G-ready Snapdragon 765-processor als de Velvet. Hoewel dit niet de krachtigste chipset is, moet hij beter zijn dan die in de meeste huidige midrange smartphones. Daarnaast beschikt het toestel vermoedelijk over een 64 megapixel-camera. Het is onduidelijk hoeveel lenzen het toestel heeft. Als het bericht klopt, hoeven we niet meer lang te wachten op nieuwe details. LG zou het toestel namelijk nog in dit jaar uitbrengen.

Recent bracht LG een andere nieuwe smartphone uit, de Velvet. Dit toestel heeft een vernieuwend ontwerp en opvallende entertainmentfuncties, zoals het opnemen van ASMR-video’s. De LG Velvet is slechts aangekondigd voor de Zuid-Koreaanse markt en het is onduidelijk of ‘ie ook naar Nederland komt.

