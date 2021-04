Overstappen van een LG-smartphone: deze merken passen bij jou

Nu LG stopt met zijn smartphonetak, ga je als gebruiker van een LG-smartphone binnenkort of straks overstappen naar een ander merk. Welke fabrikanten passen het beste bij jou? Android Planet maakt een overzicht.

Overstappen van een LG-smartphone

Na jaren verlies te hebben geleden, stopt de smartphonetak van LG deze zomer. Er komen geen nieuwe toestellen meer uit. Enkele bestaande modellen blijven volgens LG nog jaren updates krijgen, al betwijfelen critici of het merk die belofte gaat waarmaken. Als je nu een LG-smartphone gebruikt, komt er een moment om over te stappen naar een ander merk. We zetten de bekende spelers op een rijtje om aan te geven welke bij jou passen.

Sony: voor als je muziek belangrijk vindt

Heb je nu een duurdere LG-smartphone omdat het één van de weinige toestellen is die nog een koptelefoonaansluiting heeft? Of omdat de smartphone een geavanceerde DAC heeft die hoge resolutie muziek ondersteunt? Als je die features belangrijk vindt in je nieuwe toestel, kom je uit bij een smartphone van Sony.

Sony is eigenlijk het enige merk dat al zijn toestellen nog van een hoofdtelefoonpoort voorziet. Ook schenkt het bedrijf aandacht aan een goede DAC. Met een Sony-toestel als de Xperia 5 II kun je dus in hoge resolutie muziek luisteren zonder een usb-c-adapter. Heb je nog niet zo’n haast om over te stappen? Deze zomer brengt Sony de Xperia 1 III en Xperia 5 III officieel uit, twee topsmartphones die zich ook willen onderscheiden met hun camera’s.

Nokia en Google Pixel: veel beter softwarebeleid dan LG

LG leverde de afgelopen jaren mooie smartphones met goede specificaties af, maar de software vormde de achillespees. LG’s softwareschil over Android is visueel ingrijpend, komt onlogisch over en krijgt minder vaak en minder lang updates dan gebruikelijk.

Hoewel vrijwel alle merken het op deze vlakken beter doen dan LG, springen er twee uit. Wil je na je huidige LG-toestel een smartphone die snel, vaak en lang updates krijgt? Neem dan een telefoon van Nokia of Google Pixel. Splinternieuwe modellen als de Nokia X10 en X20 krijgen drie jaar Android-updates en drie jaar elke maand een beveiligingsupdate. Voor de Google Pixel 4a en Pixel 5 geldt hetzelfde.

Bijkomend voordeel is dat smartphones van Nokia en Google Pixel op stock-Android draaien. Oftewel een niet-aangepaste Android-versie, vrij van visuele wijzigingen en overbodige apps en features. Google is de maker van Android en rolt updates als eerste uit naar zijn Pixel-smartphones. In onze Google Pixel 5 review lees je waarom het zo fijn is om als eerste aan de slag te kunnen met een nieuwe Android-versie.

OnePlus en Oppo: voor wie de snelste smartphone wil

Vind je het belangrijk dat je nieuwe smartphone op alle punten zo snel mogelijk is? Dan adviseren we je een toestel van OnePlus of Oppo. De zusterbedrijven verkopen toestellen in allerlei prijsklassen en focussen zich op krachtige hardware en snel opladen. Dankzij schermen met een hoge verversingssnelheid voelen de smartphones nog soepeler aan.

De OnePlus Nord is een scherp geprijsde 5G-smartphone met een fraai 90Hz-scherm, vlotte processor en accu die oplaadt met 30 Watt. Dat is beduidend sneller dan de peperdure iPhone 12, die met 20 Watt oplaadt. De OnePlus 9 Pro is met zijn Snapdragon 888-processor één van de snelste telefoons van dit moment. Ook laadt hij zelfs met 65 Watt op, waardoor de accu in een half uur helemaal vol is. Oppo’s Find X3 Lite is een stuk voordeliger en komt met eenzelfde 65 Watt-lader.

Overstappen van een LG smartphone naar Samsung

Heb je een smartphone van LG vanwege de goede camera’s en wil je nog betere camera’s bij het overstappen op een nieuw toestel? Dan is een moderne Samsung-smartphone het overwegen waard. Samsung-smartphones maken scherpe foto’s met spetterende kleuren, een mooi contrast en presteren ook goed in het donker.

Een midrange toestel als de nieuwe Samsung Galaxy A52 heeft een fijne hoofdcamera, met optische beeldstabilisatie om te voorkomen dat je bewogen foto’s krijgt. Als je een duurder model wil, is de Galaxy S21 een goede optie. Die heeft een fraaie groothoeklens om wijde foto’s te schieten. Een feature die debuteerde op de LG G5 en tegenwoordig in bijna smartphones zit.

Vind je het belangrijk dat je ver kan inzoomen zonder dat je onbruikbare foto’s krijgt? Neem dan een smartphone met een speciale zoomcamera, liefst een periscooplens. Die haalt het beeld dichterbij zonder in te boeten op de fotokwaliteit. De Samsung Galaxy S21 Ultra gebruikt zo’n lens om tot tien keer optisch te zoomen. In onze Galaxy S21 Ultra review schreven we: “Als je zoomt tot 10x, dan heb je mooie foto’s met veel detail en daarmee heeft de S21 Ultra een voorsprong op andere high-end Android-smartphones. Tot 30x zoomen levert zeker geen geweldige, maar wel bruikbare plaatjes op.”

Een ‘nieuwe’ LG-smartphone kopen

Als je huidige LG-smartphone straks aan vervanging toe is, kun je ook een ander model van LG kopen. De fabrikant doet geen uitspraken hoe lang zijn toestellen verkrijgbaar blijven, maar grote kans dat je later in 2021 een LG Velvet of Wing met korting in huis kan halen. Voor (web)winkels zijn smartphones van een gestopt merk namelijk niet zo interessant meer. Wel zegt LG dat de toestellen voorlopig te koop blijven omdat er nog voorraad is.

LG belooft daarnaast dat de Velvet en Wing nog jaren updates blijven krijgen. Als je vertrouwen hebt in die belofte, kun je één van deze smartphones zeker aanschaffen.

