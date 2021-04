LG stopt met smartphones produceren en verkopen en bevestigt nu dat de ontwikkeling van nieuwe modellen is gestopt. De oprolbare LG Rollable-telefoon is hiermee van de baan. Andere toestellen zijn ook geannuleerd.

Lees verder na de advertentie.

LG stopt ontwikkeling nieuwe smartphones

LG maakte eerder deze week bekend dat het deze zomer stopt op de internationale smartphonemarkt. De smartphonetak van LG lijdt al jaren verlies en er bleek geen andere partij bereid om het bedrijfsonderdeel over te kopen. Daarom trekt LG de stekker eruit en verdwijnen bestaande toestellen als de Velvet en Wing later dit jaar uit de schappen.

De fabrikant had – logischerwijs – nieuwe modellen in ontwikkeling, inclusief een oprolbare Rollable-smartphone. Al die toestellen zijn geannuleerd, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan Android Authority. De ontwikkeling is gestaakt en de smartphones komen dus niet op de markt.

Velvet-opvolger en oprolbare telefoon geannuleerd

De LG Rollable werd in januari getoond op elektronicabeurs CES en zou later dit jaar verschijnen. Het opdoeken van de smartphonetak betekent een vroegtijdig einde van het innovatieve toestel. De vermeende Rainbow-smartphone, die de LG Velvet moet opvolgen, is ook in de prullenbak beland. Het is niet duidelijk of LG nog meer smartphones in ontwikkeling had. LG’s oprolbare telefoon doet denken aan Oppo’s X 2021, die Android Planet onlangs al even kon uitproberen.

Voor eigenaren van een bestaande LG-smartphone is het vooral de vraag of LG inderdaad software-updates blijft uitbrengen. Het merk belooft van wel, maar gebruikers en media zijn sceptisch. Het updatebeleid van LG is al jaren matig en het sluiten van de smartphoneafdeling zal het verspreiden van Android 11– en 12-updates niet makkelijker maken. Denk hier goed over na voordat je besluit om nog een LG-smartphone te kopen.

De redactie van Android Planet houdt je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws rondom de afwikkeling van LG. In de tussentijd lees je in de opinie van redacteur Rens waarom hij het jammer vindt dat LG ermee ophoudt.

Lees het laatste nieuws over LG: