De smartphonetak van LG kampt al jaren met grote verliezen. Als we de geruchten mogen geloven zet de fabrikant volgende week officieel een punt achter het maken van smartphones.

‘LG maakt op 5 april het einde van haar smartphonedivisie bekend’

Op 5 april is het afgelopen met LG-smartphones. Het bedrijf is een transitie begonnen waarbij het personeel van de smartphonedivisie wordt overgeplaatst naar andere bedrijfstakken, aldus de krant Korea Times.

Afgelopen week verschenen er nog berichten over een eventuele overname, maar die blijft dus uit. LG heeft naar verluid ook overwogen om delen van de smartphonetak te verkopen. Nu is de knoop doorgehakt om volledig uit de smartphonemarkt te stappen.

Al jaren geen winst meer op de verkoop van smartphones

LG maakt inmiddels al zo’n zes jaar lang geen winst meer op het maken en verkopen van smartphones. Ieder jaar dalen de verkoopcijfers opnieuw. Uiteindelijk bereikt een bedrijf de grens, en dat is voor LG nu het geval.

De fabrikant maakt echter nog veel winst met andere producten. Zo zijn wasmachines en televisies van LG razend populair. Ook levert het bedrijf grote hoeveelheden OLED-schermen aan concurrenten, zoals Sony en Philips.

Hoe zit het met de software-ondersteuning van bestaande LG-smartphones?

Volgens een Tweet van lekker FrontTron stopt LG ook met het uitrollen van software- en beveiligingsupdates voor haar huidige smartphones. Dit lijkt ons echter wel heel extreem en klantonvriendelijk. Mogelijk blijft LG minimale ondersteuning bieden voor recente toestellen, zoals de LG Velvet en de LG Wing. LG is overigens nooit heel actief geweest in het up-to-date houden van haar smartphones.

Met de LG Wing leek de fabrikant een nieuwe lijn futuristische smartphones te starten. Lees hier onze review van de LG Wing. Er gaan ook al langer geruchten over een oprolbare LG-smartphone. Hoe het daarmee zit, zullen we moeten afwachten.

LG Wing

Binnenkort weten we meer

Een woordvoerder van de smartphonetak van LG zei tegen Korea Times: “Alles dat ik kan zeggen is dat alle mogelijkheden open liggen. Hoewel we dat nu niet kunnen bevestigen, zullen we de specifieke richting van onze mobiele business binnenkort bekendmaken.” Het zou dus zomaar kunnen dat ‘binnenkort’ op maandag 5 april valt.

Gaat LG dan echt stoppen met het maken van smartphones? Lees hier waarom wij LG-smartphones niet gaan missen, maar de innovatie wel.

