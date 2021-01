LG stopt mogelijk met het ontwikkelen en verkopen van smartphones. Dat bevestigt de fabrikant aan diverse media. De smartphonetak verder verkleinen of verkopen behoren ook tot de opties. LG neemt later dit jaar een besluit.

Optie: LG stopt met smartphones

De opvallende mededeling volgt na berichtgeving van The Korea Herald. De Zuid-Koreaanse krant kreeg een e-mail van LG’s directeur in handen om het personeel te informeren over LG’s opties wat betreft de smartphoneafdeling. De e-mail komt niet uit de lucht vallen: LG verliest al jaren geld aan zijn smartphonetak en verkoopt nog maar heel weinig toestellen. Merken als Apple, Samsung en Xiaomi maken het LG bijzonder lastig.

De LG-directeur schrijft in zijn e-mail dat de ‘strijd op de wereldwijde smartphonemarkt steeds heviger wordt en dat het voor LG tijd wordt om een koel besluit en de beste keuze te maken. Het bedrijf overweegt alle mogelijke maatregelen, waaronder een verkoop, het terugtrekken en verkleinen van de smartphonetak.’

LG bevestigde de authenticiteit van de e-mail tegenover The Verge en zegt dat ‘het management van LG vastbesloten is om elke noodzakelijke beslissing te nemen om de uitdagingen van zijn smartphonetak in 2021 op te lossen.’ Er is nog geen besluit genomen, beklemtoont de fabrikant.

Dat LG toegeeft dat het overweegt te stoppen met zijn smartphone-afdeling is bijzonder, omdat het merk een week geleden nog zei dat stoppen geen optie is. LG betichtte een website die vorige week al over de plannen berichtte van leugens, maar komt daar dus op terug.

Het is onduidelijk op welk moment in 2021 LG de knoop doorhakt. De verschillende opties zijn in ieder geval niet positief voor bezitters van een recente LG-smartphone. Want als LG stopt met zijn smartphones, blijft het bedrijf dan wel Android- en beveiligingsupdates uitrollen voor toestellen als de LG Velvet en LG K61? En wat te denken van de onlangs uitgebrachte LG Wing, met duizend euro één van de duurste smartphones van dit moment.

Oprolbare LG-smartphone

De toekomstplannen met nog niet-uitgebrachte smartphones worden nu ook onzekerder. LG toonde begin januari een teaser van een toestel dat uitrolt en zo een groter scherm krijgt. Deze LG Rollable verschijnt volgens de fabrikant later dit jaar, maar details zijn nog onbekend. Als LG vóór de aankondiging van de Rollable besluit dat het stopt met smartphones ontwikkelen, zal het toestel vermoedelijk nooit op de markt verschijnen.

