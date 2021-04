Er gingen al aantal weken geruchten over, maar nu is het officieel: LG stopt met het maken van smartphones. Naar eigen zeggen is de beslissing gemaakt op basis van de moordende concurrentie en aanhoudende verliezen.

LG stopt per 31 juli met het produceren van smartphones

De productie van LG-smartphones wordt per 31 juli 2021 officieel beëindigd. De smartphonetak van het bedrijf lijdt nu al zo’n 6 jaar lang aan forse verliezen. LG behoorde ooit tot de hoofdspelers van de smartphonewereld. Zo maakte het Zuid-Koreaanse technologieconcern bijvoorbeeld de populaire Googles Nexus 5, in samenwerking met Google.

Met de opkomst van Chinese fabrikanten zoals Huawei en Xiaomi en het stijgende marktaandeel van Apple en Samsung, moest LG ieder jaar weer inleveren op de verkoopcijfers. Vandaag trok LG de grens en stapt het bedrijf officieel uit de smartphonemarkt.

LG Nexus 5

Huidige smartphones behouden ondersteuning

In januari gaf LG al aan te kritisch kijken naar de toekomst van haar smartphonedivisie. Er werden toen gesprekken gevoerd om delen van de smartphonetak te verkopen, maar dat is uiteindelijk dus niet gebeurd.

Het bedrijf geeft aan de overige voorraad telefoons nog te willen verkopen. Het kan zijn dat je ook na 31 juli nog een LG-smartphone kan kopen, afhankelijk van de voorraad. De fabrikant geeft aan huidige smartphones nog voor enige tijd van software-updates voorzien. Dit kan per regio verschillen.

Elektrische auto’s en AI

Dat LG uit de smartphonemarkt stapt, betekent niet dat het bedrijf volledig van de kaart verdwijnt. De focus komt te liggen op onder andere elektrische auto’s, slimme huizen en AI. Ook geeft de fabrikant aan nog wel te werken aan mobiele technologieën zoals 6G.

