LG-tv’s krijgen ingebouwde Chromecast: zo werkt het

Tijdens CES 2024, de Consumer Electronics Show, kondigde LG nieuwe televisies aan. Het bijzondere is dat deze nieuwe aopparaten Chromecast-functionaliteiten krijgen, met een aantal interessante extra’s.

LG-televisies met Chromecast

LG heeft tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas nieuwe televisies onthuld, met een belangrijke nieuwe feature: vanaf 2024 zit er een ingebouwde Chromecast in alle nieuwe tv’s. Dat is goed nieuws, want tot dusver was er geen ondersteuning voor de streamingapparatuur van Google. Enkel met een externe Chromecast via een hdmi-kabeltje is het mogelijk om deze op de tv’s te gebruiken.

LG-televisies zijn wereldwijd behoorlijk populair, dus is het een flinke stap om deze functionaliteit mogelijk te maken. Dat geldt niet alleen voor tv’s bij consumenten thuis: ook in de zorg en de hospitality-branche krijgen de televisies deze optie.

De Chromecast met Google TV

LG zegt dat je op deze manier op vakantie moeiteloos je favoriete series en films verder kan kijken en niet hoeft te onthouden om uit te loggen als je weer weggaat. Of de ingebouwde Chromecast-functionaliteit ook naar oudere LG-modellen komt, is nog niet bekend. Dat ligt echter niet voor de hand.

Google Home op je LG-televisie

Niet alleen de ingebouwde Chromecast is nieuw: het wordt ook binnenkort mogelijk om televisies van LG te gebruiken als hub. Zo kun je voor Matter-producten – van merken die afgesproken hebben hun producten onderling te laten communiceren – de tv gebruiken om alles aan te sturen.

Ook wordt de Google Home-app voortaan ondersteund, zodat je bijvoorbeeld je lampen in huis via je televisie kan aansturen. Wil je wat aanpassen rondom je Matter- of Google Home-producten? Dan is dit ook mogelijk om via de tv te doen, of via de ThinQ-app. Deze functionaliteit komt later dit jaar.

We houden je uiteraard op de hoogte van alle nieuwe producten en ontwikkelingen die rondom CES 2024 worden uitgebracht. Wil je niks missen? Download de gratis Android Planet-app, volg ons op Google Nieuws of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.