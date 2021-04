LG heeft meer plannen bekendgemaakt voor de uitrol van Android 11, 12 en 13 in de toekomst. Dat is fijn, want het bedrijf maakte eerder bekend te stoppen met smartphones. Of jouw toestel een update krijgt, lees je hier.

LG en Android 11

LG is de laatste tijd veel in het nieuws door een rigoureuze beslissing van het bedrijf. Begin april werd namelijk bekend dat LG stopt met het maken van smartphones, maar ondersteuning voor huidige modellen blijft er nog wel, aldus de fabrikant.

Via de Duitse en Zuid-Koreaanse websites van LG kennen we nu nog meer details over de toestellen die Android 11, 12 en 13 zullen krijgen. Of dat één op één over te nemen is voor de Nederlandse en Belgische markt is natuurlijk nog de vraag; in het verleden is dat niet altijd het geval geweest. Wel geeft het een redelijke indicatie.

De smartphones in het lijstje hieronder waren eerder al genoemd, maar nu zijn de tijdslijnen hier en daar wel wat aangepast, zodat onderstaande overzicht de meest recente is voor de Android 11-upgrade.

Deze LG-smartphones krijgen Android 11:

Android 12 en Android 13 komt naar deze LG-toestellen

Ook in de toekomst gaan we nog steeds upgrades zien aldus het bedrijf. Op de Zuid-Koreaanse site zijn dan ook meer details gedeeld, die je in onderstaande lijstjes vindt.

Android 12 komt naar deze LG-smartphones:

LG-toestellen die Android 13 krijgen:

Heb je dus een recent toestel in handen zoals de LG Wing of Velvet, dan hoef je je volgens bovenstaande informatie voorlopig geen zorgen te maken. Volgens de fabrikant blijven verschillende toestellen nog gewoon te koop, omdat er nog voorraad van is.

