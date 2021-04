LG geeft huidige high-end smartphones drie jaar Android-updates

LG maakte eerder deze week bekend te gaan stoppen met het maken van smartphones. Over het updatebeleid van huidige toestellen bleef het bedrijf echter muisstil. Daar komt nu verandering in.

Lees verder na de advertentie.

LG gaat stoppen met smartphones, dus nieuwe toestellen van het bedrijf gaan we nooit meer zien. Het bedrijf werkte onder andere aan een rollable, oftewel een toestel met uitrolbaar scherm, maar ook dit is geannuleerd. Veel mensen vroegen zich na de bekendmaking van het nieuws ook af hoe het nou precies zou gaan qua updates.

De fabrikant staat al niet bekend om het snel updaten van toestellen en er zijn nog genoeg mensen met een LG-toestel op zak. Die gaan qua hardware echt nog wel even mee, maar software-ondersteuning is natuurlijk ook van belang. Via een officieel statement heeft het bedrijf hier nu duidelijkheid over gegeven.

“Alle premium LG-toestellen die momenteel op de markt zijn krijgen tot drie Android-update vanaf het jaar van aankoop.”

Volgens LG gaat het om toestellen die zijn uitgebracht vanaf 2019 en later. Zo gaat het om smartphones in de G- en V-serie. Ook de LG Velvet en LG Wing vallen in die groep. Verschillende modellen uit 2020 krijgen echter twee upgrades, waaronder de LG Stylo en toestellen in de K-serie. Een lijst met specifieke modellen is echter niet bekendgemaakt, dus volledig duidelijk is alles nog niet.

Tot slot zegt de fabrikant dat smartphones van het merk nog even te koop blijven, omdat er nog wat voorraad is. Ook over service hoeven potentiele klanten zich vooralsnog geen zorgen te maken, want ook dat blijft gewaarborgd.

Check recente LG-reviews

We reviewen regelmatig toestellen op Android Planet en natuurlijk ook van LG. Lees bijvoorbeeld onze LG Wing review, waar we nog over zeiden dat het een “gevleugelde belofte voor de toekomst” was. Ook kun je de LG Velvet review doornemen, want dat toestel is inmiddels flink in prijs gedaald.

Lees meer over LG op Android Planet: