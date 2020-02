LG is van plan om Samsung het vuur aan de schenen te leggen. Nieuwe LG V60-renders laten zien dat vlaggenschip onder meer een viervoudige camera en 5000 mAh-accu krijgt.



LG V60 renders tonen viervoudige camera

De beelden zijn afkomstig van Evan Blass, een doorgaans betrouwbare telecominsider. Volgens Blass gaat LG de beelden gebruiken in reclames. Vooral noemenswaardig is de viervoudige camera op de achterkant. Blass laat specificaties in het midden, maar op basis van andere toestellen krijgt de V60 waarschijnlijk onder meer een zoomcamera, secundaire lens en wellicht een macro-camera.

Verder biedt de achterkant plaats aan vier microfoons. Staar je overigens niet blind op de transparante cover uit de renders. Waarschijnlijk gebruikt LG deze weergave alleen om de specificaties uit te lichten. Een forse 5000 mAh-accu zorgt bijvoorbeeld voor de stroom. Ook maken de LG V60 renders duidelijk dat het toestel een hoofdtelefooningang krijgt.

Daarnaast wordt duidelijk dat het toestel een extra knopje aan de zijkant heeft. Vermoedelijk gebruik je deze om de Google Assistent te activeren. Verder zien we dat de selfiecamera in het midden van het scherm komt te zitten. De vingerafdrukscanner zit hierdoor zo goed als zeker onder het display verwerkt. Het is nog niet duidelijk welke resolutie de selfiecamera krijgt.



Onthulling

Vooral de keuze om de LG V60 een hoofdtelefooningang te geven is opvallend. De afgelopen jaren kiezen fabrikanten er steeds vaker voor om deze fysieke ingang achterwege te laten. Volgens geruchten krijgt bijvoorbeeld ook de Galaxy S20 geen 3,5mm-ingang. Samsung’s nieuwe kroonjuweel wordt dinsdag onthuld.

Wanneer de LG V60 ten tonele verschijnt, is nog onduidelijk. Het gaat in ieder geval niet plaatsvinden op MWC, de grote telefoonbeurs die later deze maand van start gaat. LG heeft afgezegd vanwege het coronavirus. Uiteraard houdt Android Planet je op de hoogte van al het nieuws rondom het nieuwe LG-toestel. Download onze app of schrijf je in voor de nieuwsbrief om niets te missen.

