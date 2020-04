Je kan de LG V60 ThinQ 5G vanaf vandaag kopen bij KPN, waarna je ‘m op 4 mei ontvangt. Vroege beslissers krijgen er een gratis schermhoes en smart-tv bij. Dit moet je weten.

LG V60 ThinQ 5G verkrijgbaar

LG presenteerde de V60 ThinQ 5G eind februari als zijn nieuwste high-end smartphone en gaf aan dat de verkoop in mei zou beginnen bij KPN. Vandaag (22 april) is de pre-order-actie gestart en die geeft belangrijke informatie over de release en prijs van het toestel. Daar was nog weinig over bekend.

De KPN-website maakt duidelijk dat de V60 ThinQ geleverd wordt inclusief schermhoes. Deze hoes heeft een 6,8 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie; identiek aan het scherm van de smartphone. Door de hoes aan het toestel te klikken, heb je een extra display tot je beschikking. Het was niet duidelijk of je de schermhoes los moest kopen, maar dat hoeft dus niet.

Gratis tv bij pre-order

Wie de V60 ThinQ 5G tussen 20 april en 3 mei bestelt bij KPN, krijgt er een gratis LG smart-tv bij. Kopers moeten vóór 17 mei 2020 een foto van het IMEI-nummer en een kopie van het aankoopbewijs mailen naar lifeis.good@lge.com, waarna LG de tv opstuurt. De website maakt niet duidelijk om welke tv het gaat, alleen dat hij een scherm van 28 inch heeft en normaal 249 euro kost. Vermoedelijk gaat het om de LG 28TL520S-PZ, een hd-tv die te koop is vanaf 210 euro.

Losse V60 ThinQ 5G-prijs bekend

Opvallend genoeg heeft LG nog geen losse adviesprijs van de V60 ThinQ 5G bekendgemaakt. Op de website van KPN staat een prijs van 1018 euro, maar die prijs geldt wanneer je de smartphone in één keer betaalt bij een abonnement. Android Planet heeft LG gevraagd wat de officiële adviesprijs is, maar nog geen reactie ontvangen.

KPN is vooralsnog de enige partij die de V60 ThinQ 5G verkoopt. De fabrikant liet in februari weten dat er vooralsnog geen plannen zijn om meer verkoopkanalen toe te voegen.

Meer over de V60 ThinQ 5G

De LG V60 ThinQ 6G is de eerste 5G-smartphone die LG in Nederland uitbrengt. Het toestel is hiermee geschikt voor het 5G-netwerk van KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile. De providers activeren hun 5G-netwerken waarschijnlijk in de zomer.

Verder heeft de smartphone een 6,8 inch-oled-scherm, Snapdragon 865-processor en 128GB opslaggeheugen. Opvallend is de accucapaciteit van 5000 mAh; groter dan gebruikelijk voor dit type smartphone. Je kan de accu draadloos opladen. De V60 ThinQ 5G gebruikt drie camera’s op de achterkant, is water- en stofdicht en draait op Android 10 met LG’s UX-softwareschil.

