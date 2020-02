LG V60 ThinQ officieel: 5G-smartphone met tweede scherm

LG heeft zijn nieuwste smartphone, de V60 ThinQ, officieel aangekondigd. Het toestel beschikt over high-end specificaties, 5G-ondersteuning en een optioneel accessoire dat een tweede scherm toevoegt.

LG V60 ThinQ officieel aangekondigd

De LG V60 ThinQ komt een jaar na de aankondiging van de V50 ThinQ, die nooit in de Benelux is verschenen. Het toestel heeft high-end specificaties, wat je bijvoorbeeld ziet aan de aanwezige Snapdragon 865-chip, de snelste processor van Qualcomm van dit moment. Ook heeft de V60 ThinQ ondersteuning voor 5G, vernieuwde camera’s, een grote accu en koptelefoonaansluiting.

Het toestel valt vooral op door het grote 6,8 inch-oled-scherm (2460 bij 1080 pixels). LG komt daarnaast met een accessoire voor de V60 ThinQ, die een tweede scherm toevoegt. Door het toestel in een hoes te klikken, krijg je een extra 6,8 inch-display tot je beschikking, waarmee je bijvoorbeeld makkelijker kan multitasken en gamen. Dit kennen we van de LG G8X ThinQ, die een tijdje geleden in Nederland werd uitgebracht.

Snapdragon 865-chip met 8GB RAM en 128/256GB opslag

6,8 inch-scherm (full-hd) met Cover Display voor tweede display

Draait op Android 10

Drie camera’s op de achterkant: 64 megapixel, 13 megapixel-groothoeklens en Time of Flight-sensor

5000 mAh-accu met snelladen en draadloos opladen

Vingerafdrukscanner onder het scherm

Stof- en waterdicht, koptelefoonaansluiting, bluetooth 5.1 en stereospeakers

Op de achterkant van de LG V60 ThinQ zitten drie camera’s: een primaire sensor van 64 megapixel, 13 megapixel-groothoeklens om extra wijde shots te maken en een Time of Flight-sensor om diepte te verzamelen. Voor het maken van selfies en houden van videogesprekken is een 10 megapixel-frontcamera aanwezig.

Verder heeft de V60 ThinQ een grote 5000 mAh-accu, die snel oplaadt en draadloos opladen ondersteunt. Ook heeft de smartphone een usb-c-poort, vingerafdrukscanner onder het scherm, Android 10 en stof- en waterdichte behuizing.

LG V60 ThinQ release en prijs

De LG V60 ThinQ is vanaf volgende maand in Europa verkrijgbaar, maar de fabrikant maakt niet bekend of we ook een release in de Benelux kunnen verwachten. Zijn voorganger, de V50 ThinQ, is hier nooit verschenen. Ook de adviesprijs van de V60 ThinQ is nog onbekend.

