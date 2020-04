LG heeft de naam van zijn nieuwe smartphone onthuld. Er zijn nog geen specs, maar deze vier LG Velvet details zijn al wel duidelijk.

LG Velvet details: dit weten we nu al

De volgende smartphone van LG heet de LG Velvet. De fabrikant blijft nog vrij geheimzinnig over dit nieuwe toestel. Zo zijn er nog helemaal geen specs onthuld. Toch zeggen de kleine details al een hoop.

1. De naam is de start van een nieuwe richting voor LG

De naam Velvet is totaal niet in lijn met de benaming van vorige LG-toestellen. Die hebben namelijk vrij saaie alphanumberieke namen. Velvet is de start van een nieuwe strategie van het bedrijf, waarbij ook toekomstige toestellen een expressieve naam krijgen die volgens LG de essentie van het apparaat moet vastleggen. Met Velvet wil het bedrijf beelden oproepen van “glanzende gladheid en eersteklas zachtheid”.

2. Design wordt belangrijker

Met de LG Velvet en toekomstige toestellen met unieke namen, zal LG een grote nadruk leggen op het design. De vorige smartphones van de fabrikant wisten zich qua design nauwelijks te onderscheiden op de markt en dat wil LG veranderen. LG beschrijft het design van de Velvet als een symmetrische, vloeiende vormfactor die oogstrelend is en aangenaam is om aan te raken.”

3. Camera’s krijgen unieke regendruppelvorm

Eerder deze maand liet LG al schetsen zien van een nieuwe smartphone met een unieke vorm voor de drie camera’s aan de achterkant van het toestel. Deze lijken op een regendruppel. Nu blijkt dat dit gaat om de LG Velvet. Daarmee onderscheidt LG zich van andere fabrikanten, die vaak kiezen voor een camera-eiland.

4. Geruchten: specs en datum

Het bovenstaande is door LG zelf onthuld. maar er zijn uiteraard ook geruchten over dit nieuwe toestel beschikbaar. We zetten ze even op een rijtje. De LG Velvet wordt waarschijnlijk een midrangetoestel met een betaalbare prijs. Onder de kap zit mogelijk een Snapdragon 765 en het toestel ondersteunt 5G. Mogelijk onthult LG de Velvet officieel op 15 mei.

Meer LG-toestellen

Overigens krijgen nog niet alle LG-toestellen een mooie naam. Zo zijn de LG G9 en LG G9 ThinQ ook nog op komst.

