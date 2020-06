De LG Velvet komt in Nederland uit, zo laat LG Nederland weten aan Android Planet. Hoeveel het toestel met ASMR-ondersteuning gaat kosten en wanneer hij precies in de schappen ligt, is nog onbekend.



Nederlandse LG Velvet release bevestigd

De LG Velvet werd begin mei onthuld en verscheen in eerste instantie alleen in Zuid-Korea, LG’s thuisbasis. Nu heeft de Nederlandse tak van het bedrijf richting ons bevestigd dat het toestel ook hier verschijnt. Jammer genoeg is er nog niets bekend over een specifieke releasedatum en prijskaartje. In Zuid-Korea kost het toestel omgerekend zo’n 700 euro.

Dat is een fikse prijs op basis van de specificaties. De LG Velvet wordt immers aangestuurd door een Snapdragon 765-chip. Deze processor zien we vooral bij smartphones in het middensegment, die honderden euro’s goedkoper zijn. De Velvet heeft drie camera’s op de achterkant, maar dat is tegenwoordig eigenlijk meer regel dan uitzondering voor toestellen in deze prijsklasse.

Daartegenover heeft de Velvet wel enkele unieke functies aan boord, zoals de mogelijkheid om ASMR-video’s te maken. Dit soort filmpjes, waarbij zintuigen van kijkers geprikkeld worden via scherpe beeldopnamen en kraakheldere audio, zijn erg populair op YouTube. In de camera-app van de LG Velvet kun je zodoende een speciaal ASMR-filter aanzetten.

Verder heeft de LG Velvet een langwerpig 6,8 inch-beeldscherm met waterdruppelvormige notch. Deze biedt plaats aan de 16 megapixel-selfiecamera. De cameramodule op de achterkant biedt plaats aan drie camera’s: een 48 megapixel-hoofdsensor, 8 megapixel-groothoeklens en dieptesensor (5 megapixel). De forse 4300 mAh-accu beschikt over snelladen.



