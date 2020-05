Na maanden van geruchten is de LG Velvet officieel onthuld. Het prijzige toestel heeft in totaal vier camera’s en kan bediend worden met een stylus. Ook kan hij prikkelende ASMR-video’s opnemen. Dit moet je weten over het nieuwe toestel.



LG Velvet officieel

LG heeft het toestel aangekondigd via een persbericht. Vooralsnog komt het toestel eerst uit in thuismarkt Zuid-Korea voor een bedrag van omgerekend ruim 700 euro. Of het toestel ook in Nederland verschijnt, is nog onduidelijk. De LG Velvet heeft enkele unieke functies, waaronder stylus-ondersteuning en de mogelijkheid om ASMR-video’s op te nemen.

LG Velvet in vogelvlucht:

6,8 inch-scherm met ingebouwde vingerafdrukscanner

Drievoudige camera op de achterkant

Snapdragon 765-processor

8GB RAM en 128GB opslag

4300 mAh-accu met snelladen

Stylus en ASMR

Te beginnen met de meest in het oog springende entertainment-functies. De LG Velvet kan bijvoorbeeld overweg met een Wacom-stylus. LG lijkt hiermee de concurrentie met de Galaxy Note-serie van Samsung aan te gaan. Op de Velvet wordt standaard een app meegeleverd die jouw handschrift omzet in tekst.

Ook kan het toestel ASMR-video’s opnemen. Dit soort filmpjes, waarbij de zintuigen van kijkers geprikkeld worden via audio/beeld, zijn al langere tijd ontzettend populair op YouTube. In de camera-app van de Velvet zit een speciale ASMR-filter. Deze modus zet je aan om audio(visuele) filmpjes voor de zintuigen op te nemen.

De LG Velvet heeft een langwerpig 6,8 inch-beeldscherm met 20:5:9-beeldverhouding. Aan de bovenkant van het scherm zit een waterdruppelvormige notch. Deze biedt plaats aan de 16 megapixel-selfiecamera. Het scherm van de Velvet loopt van rand tot rand. Wel zijn er aan de boven- en onderkant van het display bezels zichtbaar. Het LG-toestel heeft een full-hd-resolutie (2460 bij 1080 pixels) wat ideaal is voor films kijken.



Verkrijgbaarheid

Op de achterkant zit een drievoudige cameramodule. De sensoren zijn horizontaal in de vorm van waterdruppels geplaatst. De 48 megapixel-hoofdcamera perst meerdere pixels samen in één plaatje middels de quad-bayer techniek . Hierdoor gaat de kwaliteit van foto’s omhoog. Verder heeft de LG Velvet een 8 megapixel-groothoeklens voor grote groepen en een 5 megapixel-dieptesensor voor portretfotografie.

De LG Velvet is vooralsnog alleen voor de Zuid-Koreaanse markt aangekondigd. Het toestel is daar vanaf 15 mei verkrijgbaar. Of het toestel naar Nederland komt is nog niet duidelijk. Schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven, of download onze gratis Android-app.

