LG heeft een YouTube-video gepost met het vernieuwende ontwerp van zijn aankomende telefoon, de Velvet. Hierdoor weten we nu onder meer hoe de opvallende cameramodule eruitziet en hoe krachtig het toestel wordt.



LG Velvet video bevestigt ontwerp met regendruppel-vorm

De LG Velvet is nu in volle glorie te bewonderen op het Koreaanse YouTube-kanaal van de fabrikant. In de video wordt het toestel van alle kanten getoond. Hierdoor hebben we nu een vollediger beeld dan toen het merk eerder deze maand al telefoonschetsen deelde.

De video bevestigt de ‘regendruppelvorm’ van zijn cameramodule, waarmee LG afwijkt van de huidige trend. De drie lenzen en de flitser zijn verticaal geplaatst en zijn gerangschikt op basis van grootte. De LG Velvet wijkt zodoende af van bijvoorbeeld de Galaxy S20 Plus en P40 Pro. Deze Android-toppers hebben een vierkante cameramodule.

Verder legt LG de nadruk op de gebogen randen aan de voor -en achterkant van het apparaat. Het scherm is, in tegenstelling tot de huidige trend niet uitgerust met een cameragat. In plaats daarvan kiest de fabrikant voor een U-vormige inkeping. Hierin huist de selfiecamera.

Aan het einde van de video zie je een Snapdragon 765-logo linksonder in beeld. Dit geeft aan dat de LG Velvet wordt aangedreven door Qualcomms nieuwste middenklasse-processor. De keuze voor deze processor suggereert dat de Velvet goedkoper is dan de meeste high-end smartphones die momenteel verkrijgbaar zijn.



Dit verwachten we van de LG Velvet

Eerdere geruchten suggereren dat de Velvet een 48 megapixel-hoofdcamera krijgt, evenals een 4000 mAh-accu. Verder is de schermgrootte vermoedelijk tussen 6,7 en 6,9 inch, waarmee het dus een vrij grote smartphone is. Je kunt ook rekenen op 5G-connectiviteit, aangezien het modem van de chipset dit ondersteunt. We krijgen de LG Velvet waarschijnlijk later deze maand te zien.

