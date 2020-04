LG bevestigt: presentatie van Velvet-smartphone op 7 mei

De LG Velvet, de nieuwste smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant, wordt op 7 mei officieel gepresenteerd. Dat laat LG weten in een nieuwe teaservideo.

LG Velvet presentatie op 7 mei

In de nacht van donderdag 7 mei toont LG zijn nieuwe smartphone voor het eerst aan de wereld. In een nieuwe video over het toestel bevestigt het bedrijf deze datum. Hierin wordt ook even kort het opvallende ontwerp van het nieuwe toestel benadrukt, maar nieuwe details worden niet gegeven. De LG Velvet wordt online gepresenteerd; een groots evenement is momenteel natuurlijk even geen optie.

Veel details zijn al bekend over het toestel, al is het maar omdat LG deze zelf getoond heeft in eerdere video’s. Vooral de regendruppel-vorm van de camera, met vier lenzen aflopend in grootte onder elkaar geplaatst, is anders dan we gewend zijn.

Specificaties LG Velvet

Zeker is dat de LG Velvet voorzien wordt van een Snapdragon 765-chipset, wat ook betekent dat het toestel 5G ondersteunt. Verder gaan er geruchten over een 4000 mAh-accu en 48 megapixel camera. Het scherm is vermoedelijk 6,7 inch groot.

Met de LG Velvet wil LG duidelijk een nieuwe weg inslaan. Daarvoor kiest het met dit toestel voor een andere naamgeving en ook voor een flink ander ontwerp. Het toestel moet volgens LG zelf associaties oproepen met ‘glanzende gladheid en eersteklas zachtheid’. Met de Velvet stapt LG nog niet helemaal af van de generieke benaming van zijn toestellen: De huidige LG G8 ThinQ wordt mogelijk nog opgevolgd door de LG G9.

Volg de onthulling van LG Velvet live

De presentatie van de LG Velvet is live te volgen op het YouTube-kanaal en de Facebook-pagina van de fabrikant. Daarvoor moet je wel de wekker zetten, want de presentatie begint in Nederland om 03.00 uur ‘s nachts.

