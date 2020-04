Gerucht: specificaties van LG Velvet verschijnen online

De vermeende specificaties van de LG Velvet, de nieuwe smartphone van het Zuid-Koreaanse bedrijf, is online opgedoken. De specsheet van het toestel is gedeeld op een Zuid-Koreaans forum en Twitter.

LG Velvet specificaties opgedoken

Een specsheet van de LG Velvet is opgedoken op de Zuid-Koreaanse forums van Meeco.kr. Het overzicht is ook gedeeld door een tipster op Twitter die de gebruikersnaam Sleepy Kuma gebruikt. De gedeelde specificaties komen overeen met wat we al langer verwachten van de telefoon.

De nieuwe LG-telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 765-chip. Dit is een processor die is bedoeld voor de hogere middenklasse. Het toestel bevat minimaal 8GB aan werkgeheugen. Verder biedt de telefoon 128GB aan opslagruimte, wat je met een micro-sd-geheugenkaartje kan uitbreiden tot 2TB.

De details op het specificatieblad suggereren ook dat de LG Velvet drie camera’s achterop heeft. Het gaat om een primaire sensor van 48 megapixel met ondersteuning voor optische beeldstabilisatie (OIS). Het toestel beschikt verder over een groothoeklens van 8 megapixel en een dieptesensor van 5 megapixel. Voor selfies maak je gebruik van een 16 megapixel-camera aan de voorkant van de telefoon.

De specificatieblad verwijst ook naar de IP68-certificering, wat betekent dat de Velvet stof- en waterdicht is. De telefoon krijgt zijn energie uit een 4300 mAh-accu. LG maakt draadloos opladen mogelijk, hoewel dit minder snel gaat dan met de meegeleverde kabel. Verder wordt de telefoon geleverd met een vingerafdrukscanner en stereoluidsprekers. Het apparaat heeft een formaat van 167,1 bij 74 bij 7,85 millimeter en weegt 180 gram.



LG Velvet aankondiging

LG onthulde onlangs dat de Velvet verschijnt is in de kleuren groen, grijs, wit en geeloranje. De specsheet toont ook deze kleuren. De smartphone lanceert op 7 mei officieel via een online evenement. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of download de Android Planet-app om op de hoogte te blijven.

