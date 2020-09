De LG Wing is officieel gepresenteerd. Deze experimentele smartphone valt vooral op dankzij zijn twee schermen. Zodra je het grote paneel draait komt het kleinere display tevoorschijn. De LG Wing komt later dit jaar naar Nederland.

LG Wing officieel: bijzondere smartphone met draaiend scherm

LG heeft een heel opmerkelijke smartphone gepresenteerd. De Wing heeft twee schermen, waarbij eentje kan roteren. Zodra je de zogeheten Zwenkmodus aanzet draait het grootste scherm 90 graden met de klok mee waardoor, het tweede, kleinere schermpje aan de onderkant zichtbaar wordt. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken om tijdens het film kijken aanvullende informatie over de cast op te zoeken.

Dit zijn de belangrijkste LG Wing specs:

Tweede scherm (3,9 inch) zit verstopt onder hoofdscherm (6,8 inch)

Drievoudige camera achterop (64 + 13 + 12 MP), 32 megapixel-selfiecamera

Snapdragon 765G-processor, 8GB werkgeheugen en 128/256GB opslag

Kan overweg met 5G-internet

Draait uit de doos op Android 10

4000 mAh-accu met snelladen

Nederlandse adviesprijs nog niet bekend

De experimentele smartphone is onderdeel van het Explorer Project. Met dit programma probeert LG de smartphone-industrie een nieuwe impuls te geven door onontdekte concepten uit te denken. Naar eigen zeggen past de LG Wing in dit straatje omdat het toestel consumenten “een geheel andere telefoonervaring” biedt.

Twee schermen bieden nieuwe mogelijkheden

Het is bijvoorbeeld mogelijk om twee apps tegelijkertijd te gebruiken. Ook kun je één app op beide schermen weergeven. LG heeft enkele trucjes aan de software toegevoegd die maximaal gebruikmaken van het unieke ontwerp. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via snelkoppelingen (door jou) veelgebruikte apps direct op (één van) de schermen te plaatsen.

De LG Wing kan dankzij de Snapdragon 765G-chipset bovendien overweg met 5G-internet. De middenklasse processor wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128/256GB (uitbreidbare) opslag. Verder kan het toestel gelijktijdig video-opnames met de voorste en achterste camera’s maken, wat een leuk effect oplevert.

Komt naar Nederland voor onbekende adviesprijs

De experimentele smartphone verschijnt in twee kleuren en komt eerst in thuismarkt Zuid-Korea uit. De LG Wing vliegt in het vierde kwartaal van 2020 naar Nederland, maar een specifieke releasedatum laat men in het midden. Ook de adviesprijs is nog onbekend.

