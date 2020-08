LG werkt aan een nieuwe smartphone met twee schermen waarbij één display kan draaien. Een nieuwe video laat zien hoe de LG Wing bijvoorbeeld in de auto gebruikt kan worden.

Opmerkelijke LG Wing duikt op in video

Het filmpje is online gezet door Android Authority. De LG Wing krijgt in totaal twee schermen, waarbij het kleinste schermpje kan draaien. Zodoende kun je het toestel op twee manieren gebruiken: met het tweede scherm ‘gewoon’ naast het grote display, maar ook in gedraaide stand zodat de LG Wing op de letter T lijkt.

Het handige aan dit ontwerp is dat je twee schermen tot je beschikking hebt, en dus ook twee apps tegelijkertijd kunt bedienen. De video laat zien hoe dit er in de praktijk uitziet. De bestuurder navigeert via het tweede schermpje, maar het grootste scherm laat het gewone thuisscherm zien.

Volgens Android Authority meet het grootste scherm 6,8 inch, terwijl het secundaire display een diagonaal van 4 inch heeft. Het toestel wordt volgens de site aangestuurd door de Snapdragon 765 (of 765G met 5G-ondersteuning). Naast de schermformaten en processor zijn er nog geen specificaties van de LG Wing bekend.

Nog veel onduidelijkheid

Dat alles gezegd hebbende: er is nog een hoop onduidelijk over de LG Wing. Android Authority vraagt zich bijvoorbeeld af met welk soort apps het kleine scherm overweg kan. De site speculeert dat de experimentele Wing mogelijk alleen met LG’s eigen applicaties werkt, zoals de muziekspeler en telefoon-app.

Verder is het nog onduidelijk wanneer de LG Wing verkrijgbaar is en hoeveel ‘ie gaat kosten. Android Authority zegt wel zeker te weten dat het toestel binnenkort uitkomt. Het lijkt dus niet om een prototypesmartphone te gaan. Mogelijk presenteert LG de smartphone begin september, als de IFA-elektronicabeurs (grotendeels digitaal) plaatsvindt.

