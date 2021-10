Iedereen kan binnenkort linkjes plaatsen in Instagram Stories

Ben jij een ondernemer en wil je via Instagram Stories naar je website linken? Voorheen had je hier minstens 10.000 volgers voor nodig, maar daar komt eindelijk verandering in.

Link-sticker in Instagram Stories vervangt controversiële ‘Swipe Up’-functie

Influencers en bekendheden riepen jarenlang ‘swipe up voor meer!’ op Instagram, maar dit wordt verleden tijd. Instagram verandert de manier om naar externe pagina’s, video’s en websites te linken in Instagram Stories. Binnenkort verschijnt er een gloednieuwe, interactieve link-sticker in de sticker-sectie. En het fijne is: iedereen heeft hier profijt van.

Voorheen was het doorlinken naar een externe pagina enkel mogelijk met minimaal 10.000 volgers. Voor veel startups en beginnende ondernemers was dit erg vervelend. Zij konden niet gemakkelijk doorlinken naar hun websites. Werkende links werden enkel in de biografie van de Instagram-pagina ondersteund.

De nieuwe sticker is dus meer dan welkom. Er kleeft wél een belangrijke regel aan. Gebruikers mogen niet doorlinken naar haatdragende websites of nepnieuws. Doen mensen dit toch, dan kunnen zij de link-sticker niet langer gebruiken. Instagram rolt de nieuwe link-sticker momenteel uit. Je treft hem ergens de komende weken in je sticker-sectie.

Instagram voelt de concurrentiedruk

Instagram zat de afgelopen tijd niet stil. Het socialmediaplatform voegt functie na functie toe, om de gebruikerservaring te verbeteren. Onlangs werd het bijvoorbeeld mogelijk om te posten via de desktop. Ook gaan er geruchten over een specifieke Instagram-app voor tablets, die na meer dan 10 jaar nog stééds niet bestaat.

Social media zijn populairder dan ooit. Het is dus belangrijk voor Instagram om onderscheidend te blijven – zeker nu TikTok iedere maand weer wint in populariteit. Dit effect is te zien aan de cijfers van Instagram: het jaarlijkse aantal nieuwe gebruikers daalt. Het platform verwelkomde afgelopen jaar echter nog steeds 273.000 nieuwe gebruikers in Nederland. Instagram hoeft ‘s nachts dus nog niet wakker te liggen.

