Lockscreen beter te personaliseren in Android 14: zo werkt het

Android 14 biedt meer mogelijkheden om je lockscreen aan te passen met handige snelkoppelingen. Wat je daar precies mee kunt en hoe het werkt, lees je hier.

Lockscreen: meer snelkoppelingen in Android 14

Op het lockscreen van je smartphone zie je bijvoorbeeld de tijd, jouw ingestelde achtergrond en je kunt er vaak snel de camera openen. Kwestie van het camera-icoontje aantikken of omhoog vegen, waarna je direct een foto kunt maken. In Android 14 krijg je daarvoor meer mogelijkheden, iets dat Google al bekendmaakte op Google I/O 2023.

Android-enthousiasteling Mishaal Rahman heeft deze functie nu verder bekeken en nieuwe informatie gepubliceerd. Zo kun je volgens Rahman twee snelkoppelingen plaatsen op het lockscreen; een aan de rechter- en eentje aan de linkerzijde. Je kunt zelf de perfecte combinatie samenstellen en ook één snelkoppeling instellen is mogelijk.

Je hebt keuze uit de volgende snelkoppelingen:

Qr code-scanner

Zaklamp

Videocamera

Notitie-app

Wallet

Camera

Niet storen-modus

Bedienen slimme apparaten

Stille modus

Volgens Rahman kun je zelf een notitie-app aanwijzen als favoriet, zodat die altijd gestart wordt als je het icoontje aantikt. Zo kun je denken aan Evernote of bijvoorbeeld Google Keep.

Wallet is uiteraard pas te activeren als je een actieve kaart toevoegt. De andere opties spreken voor zich. Zo kun je snel de stille modus activeren of het controlepaneel openen om slimme apparaten te bedienen.

Bruikbaar op Google Pixels, maar ook andere toestellen

Deze mogelijkheid wordt vanaf Android 14 actief, maar niet alleen op de smartphones van Google zelf. Het ligt aan fabrikanten zoals Samsung, OnePlus of Xiaomi of ze deze mogelijkheid in hun aangepaste versies van Android toepassen, of misschien wel verder uitbreiden.

In Android 14 kun je nog verder met het personaliseren van je lockscreen. Zo kun je het lettertype van de klok aanpassen of eigen emoji-wallpapers maken. Natuurlijk heeft de aankomende Android-versie nog veel meer te bieden. Check daarvoor Android 14: deze features komen straks naar je smartphone.

