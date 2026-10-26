Dankzij deze techniek worden je smartphonefoto’s nóg mooier

Langzaam beginnen ze te verschijnen: smartphones die camera’s hebben met een zogenaamde lofic-sensor. Maar wat betekent dat en wat heb je eraan? We leggen het in simpele termen aan je uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hdr heeft nadelen

Misschien weet je wel dat een smartphone vaak meerdere foto’s maakt als je op de sluiterknop drukt. Dat heet hdr: sommige foto’s focussen op de schaduwen en andere juist op de lichte delen, zoals bijvoorbeeld de zon. Je toestel voegt deze beelden razendsnel samen tot één kiekje, waarbij zowel de lichte als de donkere delen goed zichtbaar zijn.

Dat is noodzakelijk omdat (zelfs heel goede) smartphones kleine camerasensoren hebben. Die bieden daardoor ook een klein dynamisch bereik: ze zijn niet in staat om lichte en donkere elementen tegelijk te vangen.

Toch heeft hdr wel een nadeel: omdat er meerdere beelden na elkaar gemaakt worden, zien die er niet allemaal precies hetzelfde uit. Als je onderwerp snel beweegt, zoals een kind of kat, kan dat leiden tot motion blur. Wanneer de foto’s samen worden gevoegd, zie je een waas op de plekken waar ze van elkaar verschillen.

De Xiaomi 17 Ultra was één van de eerste smartphones met lofic-technologie

Camera’s met een lofic-sensor lossen dit probleem op. Lofic staat voor lateral overflow integration capacitor. Simpel gezegd heeft iedere pixel een emmertje bij zich waarin hij een overvloed aan licht kan opvangen. Die wordt daardoor niet zichtbaar in je foto.

Smartphones met een dergelijke camera, zoals de Xiaomi 17 Ultra, kunnen dus wél in een enkel beeld zowel schaduwen als lichte delen goed weergeven. Ze zijn daarom zeer geschikt om foto’s mee te maken van snel bewegende onderwerpen. Ook voor het filmen van video’s is zo’n sensor ideaal. Een bijkomend voordeel van lofic is dat er minder ruis te zien is in de donkere delen van je beelden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lofic is (nog) erg duur

Nu denk je misschien: mooi, doe mij maar een smartphone met vier lofic-sensoren alstublieft. Dat zit er voorlopig helaas niet in. Dat heeft alles te maken met, je raadt het al, de kosten. Dergelijke camera’s zijn voorbehouden aan duurdere toestellen. En zelfs die hebben er vaak maar eentje.

We noemden de Xiaomi 17 Ultra al, maar ook de aankomende Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max beschikken over een 200 megapixel-hoofdcamera met lofic. Datzelfde geldt volgend jaar waarschijnlijk voor de Oppo Find X10 Ultra.