Overzicht: dit weten al over de Logitech G Cloud mobiele spelcomputer

Logitech is bezig met een handzame spelcomputer voor cloud gaming. Inmiddels lekt er meer en meer uit over het nieuwe apparaat, zoals de naam, specs en het ontwerp. Wij zetten alles voor je op een rij.

Dit is de Logitech G Cloud handheld spelcomputer

Logitech – fabrikant van muizen, toetsenborden en headsets – heeft de handen in één geslagen met Tencent, een techgigant en ontwikkelaar van meerdere Chinese online platforms. Samen zijn ze begonnen aan de ontwikkeling van een mobiele spelcomputer, speciaal voor het online streamen van games.

Mobiele spelcomputers – denk aan de Nintendo Switch en Steam Deck – en het zogeheten ‘cloud gaming’ worden steeds populairder. De spelcomputer van Logitech combineert deze rages en ondersteunt waarschijnlijk Nvidia GeForce en Xbox Cloud Gaming. Daarmee speel je grote games zonder al te krachtige hardware. In dit artikel vind je alles wat we tot nu toe weten.

Naam, specs en ontwerp gelekt

Het is niet gebleven bij het kleine voorproefje dat Logitech ons gaf. In tegendeel zelfs. Bijna alle specificaties van de spelcomputer zijn onderhand gelekt en overal zijn al foto’s van het apparaat te zien. Ook de vermoedelijke naam is gespot en de software is waarschijnlijk ook bekend.

In een tweet van lekker Evan Blass zien we de eerste beelden van het apparaat. Het toestel lijkt op het eerste gezicht erg op de Steam Deck. Dit is een handzame spelcomputer met ingebouwd gescherm en besturingsknoppen aan beide kanten. Er zit een full-hd-scherm op, maar of het touchscreen is weten we niet. Ook zien we volumeknoppen, een schakelaar en extra knop bovenop het apparaat.

Het toestel werd door Logitech aangekondigd als de G Gaming Handheld. In een recente aanmelding van de spelcomputer bij het register voor mobiele apparaten (FFC) werd de naam G Cloud genoemd. Vanaf nu zullen wij de spelcomputer ook zo noemen.

Sommige specificaties zijn op straat komen te liggen. Zo heeft het apparaat een batterij van 6000 mAh. In een tweet van lekker Roland Quandt lezen we dat ‘ie op een Snapdragon 720G-processor draait en 4GB aan werkgeheugen heeft. Dat zijn geen uitstekende specificaties voor mobiele games, maar genoeg voor cloud gaming. Daar lijkt de focus van het apparaat dan ook op te liggen.

Software en functionaliteiten

Opvallend aan de specificaties van de Logitech G Cloud is de software die er op draait, namelijk Android 11. Op foto’s zien we zowel de Play Store als een YouTube- en Google Chrome-icoontje. Dat kan betekenen dat je meer kunt dan alleen cloud gamen. Bijvoorbeeld het kijken van films of series, net als op een kleine tablet.

Ook logo’s van andere cloudgaming-diensten zijn te zien op de tablet naast Nvidia GeForce en Xbox Cloud Gaming. Zo zien we ook het Steam-logo staan. Wellicht betekent dat de mogelijkheid voor het streamen van pc-games naar je G Cloud. Of Google Stadia ondersteund wordt, is niet bekend.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de Logitech G Cloud? Houd dan Android Planet in de gaten. We updaten en publiceren artikelen om jou van het laatste nieuws te voorzien. Check ook zeker onze gratis nieuwsbrief.