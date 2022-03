Android-gebruikers in Oekraïne ontvangen luchtalarmen nu ook op hun smartphones

Google rolt momenteel een waarschuwingssysteem voor luchtaanvallen uit naar Android-smartphones in Oekraïne. De zoekgigant hoopt op die manier zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen.

Oekraïense Android-smartphones melden voortaan inkomende luchtaanvallen

Google rolt momenteel een mogelijk levensreddende feature uit naar Android-gebruikers in Oekraïne. Het gaat om een meldingssysteem voor aankomende luchtaanvallen. Android-smartphones in het oorlogsgebied krijgen voortaan een melding als er Russische raketten gesignaleerd zijn. Gebruikers vinden dan hopelijk op tijd een veilige schuilplaats.

De feature werkt in combinatie met het luchtalarmsysteem van Oekraïne. “Met de hulp van de Oekraïense regering rollen we momenteel een snel luchtalarmsysteem voor Android-telefoons in Oekraïne uit”, aldus Kent Walker, Global Affairs President bij Google. “De feature vult de bestaande waarschuwingssystemen voor luchtaanvallen in het land aan. Meldingen worden uitgestuurd op basis van waarschuwingen die al door de Oekraïense regering zijn afgegeven.”

Tragically, millions of people in Ukraine now rely on air strike alerts to try get to safety. Working with the Ukrainian government, we're rolling out a rapid Air Raid Alerts system for all Android phones in Ukraine. https://t.co/tCzs0eI9iW 1/3 — Dave Burke (@davey_burke) March 10, 2022

Er bestaan al soortgelijke features voor smartphones in andere risicogebieden. Denk hierbij aan gebieden waar regelmatig aardbevingen plaatsvinden. De nieuwe functie voor Oekraïense gebruikers is hierop gebaseerd en werkt soepel en snel. Iedere werkende Android-smartphone in Oekraïne beschikt binnen enkele dagen over het nieuwe luchtaanvallen-alarmsysteem.

Hoe Google Oekraïne nog meer steunt

Het meldingssysteem voor luchtaanvallen is niet de eerste stap die Google zet in de strijd tegen Rusland. Zo haalde de fabrikant onlangs live-verkeersinformatie uit de Google Maps-app in het oorlogsgebied, omdat Rusland via die weg Oekraïnse gebruikers zou kunnen tracken. De app toont voortaan alleen nog algemene informatie.

Google kondigde ook aan dat het “de overgrote meerderheid van haar commerciële activiteiten in Rusland heeft stopgezet”. Denk bijvoorbeeld aan advertenties op Google-diensten wereldwijd voor alle in Rusland gevestigde adverteerders, nieuwe Cloud-aanmeldingen, de betalingsfunctionaliteit voor Google-diensten en functies voor het genereren van inkomsten voor Russische YouTube-gebruikers.

Wereldwijd zegt Google zich hard in te zetten om de verspreiding van pro-Russische propaganda tegen te gaan. Zo zijn Russische (nieuws)bronnen als RT en Sputnik al een tijdje niet meer toegankelijk buiten Rusland.

