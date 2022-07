Android Auto-maandthema juli 2022: blijf onderweg verbonden

Android Auto staat deze maand in de spotlights op Android Planet. We schrijven extra veel over de slimme software voor in de auto. Ook gaan we deze maand dieper in op Android Automotive, het besturingssysteem speciaal voor auto’s.

Android Auto maandthema op Android Planet

De maand juli staat in het teken van Android Auto(motive). De komende weken gaan we dieper in op zaken als Android Auto aansluiten en personaliseren. We checken of jij de Android Auto-app kunt gebruiken en welke handige apps er zijn voor tijdens het rijden.

Android Auto bestaat alweer een tijdje en is ook in Nederland beschikbaar. Daarom kun je een gloednieuwe review verwachten op Android Planet, want hoe is Android Auto veranderd en functioneert het beter dan vorig jaar? Dat zoeken wij voor je uit.

We geven deze maand ook extra aandacht aan Android Automotive. Dat is het ingebouwde besturingssysteem van Google voor auto’s. Dit vind je bijvoorbeeld in de Polestar 2 en Volvo XC40 Recharge. Daarvoor hoef je dus niet je telefoon aan te sluiten, want die auto’s draaien zelf Android.

Tips, tricks en meer

We schrijven deze maand niet alleen over Android Auto, maar we maken ook video’s. Deze ga je zien op de website en natuurlijk ons YouTube-kanaal. Denk bijvoorbeeld aan videotips, -tricks en –reviews. Abonneer je dus eventjes, zodat je op de hoogte blijft!

Onze Android Auto-review van vorig jaar is al op YouTube te vinden. Bekijk ‘m hieronder:

Waarover wil jij lezen op Android Planet?

Ben jij nou benieuwd naar een bepaald Android Auto-vraagstuk, heb jij zelf een probleem of een handige tip? Laat dan even een reactie achter onder dit artikel of mail ons even via redactie@bigspark.com.

Heb jij geen Android Auto in je auto, wees dan gerust. We belichten aankomende weken ook eventuele alternatieven en oplossingen. Elke maand kiest Android Planet een maandthema uit. Zo schreven we eerder over privacy, wonen en wearables.

