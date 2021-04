In april gaan we het op Android Planet meer hebben over wearables. Uiteraard nemen we fitnesstrackers en smartwatches mee, maar ook draadloze oordopjes, onze blik op de toekomst, reviews en opiniestukken komen voorbij.

Maandthema wearables

Een nieuwe maand, een nieuw thema op Android Planet. In april 2021 draait het allemaal om wearables in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Zo hopen we aan de slag te gaan met de nieuwe Xiaomi Mi Smart Band 6 en natuurlijk check je binnenkort onze eerste ervaringen met de OnePlus Watch.

We geven koopadvies over wearables en daarbij moet je niet alleen denken aan de beste fitnesstracker of smartwatches, maar bijvoorbeeld ook draadloze oordopjes. We gaan dieper in op de verschillende besturingssystemen van slimme horloges zoals Wear OS, Tizen of andere software van fabrikanten zelf. Natuurlijk komt ook Google Fit uitgebreid aan bod, waarin je allerlei statistieken makkelijk kunt bijhouden met behulp van wearables.

Daarnaast blikken we natuurlijk alvast vooruit op de toekomst, want hoe ziet de wereld van wearables er over een paar jaar uit volgens ons? Daarnaast kun je weer verschillende andere achtergrondartikelen en opiniestukken verwachten.

Doe je trouwens ook al mee met onze paaswinactie die loopt tot en met maandag 5 april? Het hele pakket bestaat uit toffe prijzen met een totale waarde van bijna 700 euro! Natuurlijk zitten ook verschillende wearables in het pakket, waaronder draadloze oordopjes en een smartwatch.

Vragen of tips over wearables?

Specifieke vragen over wearables? Een interessante deal gezien, een tip of een ander onderwerp wat je weleens belicht wil zien in april? Stuur ons dan even een mailtje via redactie@androidplanet.nl of laat het even weten in de reacties onder dit artikel. Ook zijn we gewoon te vinden via Facebook of Instagram. Natuurlijk zijn onze redacteuren ook actief op Twitter, dus stuur ons daar ook gerust een berichtje.

