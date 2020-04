Deze maand duiken we op Android Planet in de wereld van Chrome. Het universum van Chrome bestaat namelijk niet alleen uit een browser, maar ook uit een heel besturingssysteem, laptops en streaming. Dit kun je deze maand verwachten.



Maandthema Chrome

Op Android Planet lees je dagelijks over de laatste nieuwtjes in de wereld van Android, maar we gaan ook regelmatig de diepte in. Deze maand zetten we alles rondom Chrome in de schijnwerpers. Chrome is immers niet alleen een populaire browser, maar ook een compleet besturingssysteem: Chrome OS.

Laten we ook Chromebooks en de Chromecast niet vergeten. We staan onder meer stil bij handige tips voor apparaten met Chrome, duiken in de geschiedenis van de browser en leggen uit hoe je straks met Google Stadia op je Chromebook kunt gamen. En wat zijn eigenlijk de gekste apparaten die op Google Chrome draaien? En wat zijn fijne extensies voor tijdens het browsen?

Wat mogen we niet missen?

Kortom: genoeg om naar uit te kijken deze maand. Ook horen we graag van jou. Waar loop jij tegenaan bij het gebruiken van Chrome? Vraag je je af welke Chromebook het best bij jouw budget past? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van de Chromecast? We staan open voor suggesties! Stuur ons een mailtje via redactie@androidplanet.nl, of laat een reactie onder dit artikel achter.



Eerdere thema: streaming

Iedere maand lichten we op Android Planet een maandthema uit. Nu de wereld grotendeels noodgedwongen thuiszit, richten we ons daarom vooral op aanverwante thema’s. In maart stond bijvoorbeeld streaming centraal.

We keken onder meer naar de beste apps voor het streamen van muziek en behandelden tips om Netflix nóg leuker te maken. Ook handig: check ons complete overzicht van alle streamingdiensten.