Deze maand duiken we op Android Planet in het onderwerp creativiteit. Op welke manieren kun je creatief met je smartphone omgaan? En hoe maak je bijvoorbeeld de beste foto’s met je smartphone? We gaan er in mei achter komen!



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maandthema creativiteit

Op Android Planet houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van Android, maar we gaan ook graag de diepte in. Via speciale thema’s staan we maandelijks stil bij een onderwerp dat interessant genoeg is om eens goed te belichten. In mei 2020 is het maandthema: creativiteit.

We duiken onder meer in de wereld van fotografie-apps, staan stil bij alle manieren om via je smartphone aan creativiteit te verdienen en wat kun je eigenlijk nog met een oude smartphone doen? Daarnaast gaan we testen wat de beste teken-apps zijn, ontdekken hoe kinderen hun creativiteit via smartphones kunnen uiten en is er ruimte voor opiniestukken van onze redacteurs. Verder komen natuurlijk fijne tips voorbij om mooiere smartphonefoto’s te maken.

Kortom, genoeg om naar uit te kijken deze maand. Wij hebben al flink zitten brainstormen en hebben een mooi lijstje aan artikelen gemaakt, maar we horen ook graag van jou. Waar vind jij dat we deze maand aandacht aan moeten besteden? Welk onderwerp (dat met creativiteit en smartphones te maken heeft) is onderbelicht? Met welke vragen loop je rond? We staan open voor suggesties.

Je kunt ons bereiken via redactie@androidplanet.nl, een reactie onder dit artikel achterlaten of ons bijvoorbeeld op Twitter bereiken via onderstaande links. We horen graag van jullie!

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter



Eerder thema: Chrome

Iedere maand lichten op Android Planet een thema tot in details uit. In april was dat Chrome. We stonden niet alleen stil bij de populaire browser, maar doken ook in de wereld daaromheen. Zodoende kwamen Chrome OS, Chromebooks en de Chromecast voorbij. Heb je dit thema gemist? Geen probleem! Check onze Chrome maandthema-overzichtspagina om alle artikelen rustig terug te lezen, of klik de onderstaande stukken aan: