Februari op Android Planet staat helemaal in het teken van ons maandthema Android Auto. Wat is dat nou precies en hoe krijg je het werkend? We gaan ook letterlijk op weg voor achtergrondverhalen en slaan natuurlijk ook Android Automotive niet over.

Lees verder na de advertentie.

Maandthema februari: Android Auto

Ook in 2021 duiken we bij Android Planet elke maand dieper in een bepaald onderwerp of thema. In de maand februari draait het allemaal om Android in de auto en dat kan in allerlei vormen. Het maandthema is dan ook Android Auto, maar ook gaan we in op het veel uitgebreidere Android Automotive, dat slechts op een enkel model in Nederland te vinden is.

Naast allerlei handige tips over Android Auto, kun je ook achtergrondartikelen en reviews verwachten. Hoe is de software afgelopen jaren geëvolueerd, hoe werkt het anno 2021 en wat zouden we in de toekomst nog graag zien qua functies?



Uiteraard gaan we de weg op met verschillende voertuigen met Android Auto en Automotive OS aan boord en zetten we deze maand extra in op filmpjes over die voertuigen en de software. Zo gaan we dieper in op Android Auto aan boord van een Toyota en gaan we onze eerste kilometers maken in een Polestar 2.

Daarnaast maak je in februari ook weer kans op een mooie prijs, maar verdere details daarover kunnen we nog niet kwijt. Al met al is het tijd om veel kilometers te maken en lees je de hele maand allerlei nieuws over Android in de auto en op de weg!

Heb jij vragen over Android Auto?

Heb jij specifieke vragen over Android Auto of Android Automotive, een tip of interessant onderwerp? Laat het ons dan weten via redactie@androidplanet.nl of laat het even weten in de reacties onder dit artikel. Natuurlijk kun je ons ook gewoon via Facebook of Instagram een berichtje sturen. Tot slot zijn onze redacteuren ook actief op Twitter, dus stuur ze daar gerust een berichtje;

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter

Meer Android Auto-nieuws van februari: