Juni is weer bijna voorbij en daarmee sluiten we ook ons maandthema ‘gezondheid’ af op Android Planet. Heb jij een bericht gemist of wil je er juist nog eentje rustig nalezen? In deze round-up zetten we al onze gepubliceerde artikelen met dit maandthema voor je op een rij.



Maandthema gezondheid round-up: lees alles terug

Op Android Planet lees je elke dag de laatste Android-nieuwtjes, beste tips en reviews van smartphones en gadgets. Ook duiken we elke maand dieper in een specifiek onderwerp en in juni was dat: gezondheid. We schreven onder andere over apps om je te beschermen tegen de zon, de nieuwe Xiaomi Mi Band 5-fitnesstracker werd aangekondigd en we gaven praktische tips om je smartphone gezonder te maken zonder extra apps.

Uiteraard schreven we nieuws over het coronavirus in combinatie met Android en ook gaven we verschillende gadgets toffe gezondheidsgadgets weg zoals een smartwatch. Heb je de afgelopen maand niet alles kunnen lezen? Geen zorgen! Hieronder staan alle artikelen die we hebben gepubliceerd op een rijtje.

Nieuw maandthema: Vakantie

Juli staat op het punt van beginnen en die maand staat helemaal in het teken van vakantie! Daarbij kun je denken aan verschillende achtergronden en fijne tips. Daarnaast kun je allerlei info over handige vakantie-apps verwachten en natuurlijk de beste vakantiedeals. Ook geven we verschillende toffe prijzen weg en komen we deze maand ook weer met een testpanel. Daarbij zoeken we meerdere testers die een gloednieuwe smartphone willen testen, waarna hun ervaringen gebundeld zullen verschijnen in een uitgebreide review.

Heb jij ideeën, tips of onderwerpen die we volgens jou echt niet mogen missen? Laat ons dat weten in de reacties onder dat artikel of stuur even een mailtje naar redactie@androidplanet.nl. Afgelopen maanden hebben we vaak goede ideeën van jullie mogen ontvangen, dus dank daarvoor! Uiteraard kun je onze redactie ook bereiken via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Tot slot kun je onze redacteuren ook makkelijk bereiken via Twitter;

