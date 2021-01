Maandthema van januari 2021: goede voornemens en gezondheid

Het is januari en met dat vele thuiszitten en feestdagen vol heerlijke maaltijden is het weer tijd voor de goede voornemens. Deze hele maand staat dit dan ook centraal op Android Planet! Zo kan iedereen een goede start maken en het jaar fris en gezond beginnen!

Maandthema januari: goede voornemens en gezondheid

Nog één keer dan: de beste wensen voor 2021! En nu gauw door met het werken aan onze goede voornemens en gezondheid, die vaak in een adem genoemd worden. Dit jaar gaan we uiteraard weer verder zoals je van ons gewend bent met nieuws, tips, achtergrondartikelen en reviews, maar ook staat er elke maand weer een thema centraal.

In januari 2021 is dat: gezondheid en goede voornemens. De hele maand kun je weer allerlei handige tips, achtergronden en meer verwachten. Ook zetten we de beste wearables en andere apparatuur voor je op een rijtje om je gezondheid goed in de gaten te houden. Ook gaan we dieper in op handige apps om bijvoorbeeld je slaap bij te houden, te checken hoeveel water je drinkt of hoeveel stappen je hebt gezet.

Dit schreven we al over goede voornemens en gezondheid:

Deel je artikelideeën!

Gezondheid en goede voornemens gaan vaak gepaard met bewegen, sporten, genoeg rust en goed eten. Heb jij een idee voor een artikel, achtergrond of een veelgebruikte app die goed bij dit thema past?

